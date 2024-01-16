مدرب لبنان: نسعى للفوز على الصين للمحافظة على حظوظنا في أمم آسيا

أكد المونتنيجري ميودراج رادولوفيتش، مدرب المنتخب اللبناني، أن هدف المنتخب في مباراة الغد أمام نظيره الصيني في المباراة الثانية لهما في دور المجموعات من بطولة كأس آسيا قطر 2023، الظهور الجيد وتصحيح أخطاء مباراة الافتتاح من أجل المنافسة في البطولة.

وقال ميودراج رادولوفيتش في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالمركز الإعلامي الرئيسي للبطولة: إن مباراة المنتخب الماضية التي خسرها بثلاثية نظيفة أمام نظيره القطري أصبحت من الماضي، لكن يجب الاستفادة من دروسها، مضيفا أن مباراة الغد أمام منتخب قوي ومنظم، ويضم عناصر متميزة، وعلينا أن نلعب أمامه من أجل الفوز للمحافظة على حظوظنا في البطولة.

وأوضح مدرب المنتخب اللبناني أنه قام باختيار أفضل العناصر للمشاركة مع المنتخب في هذه البطولة، مبديا تفاؤله في مباراة الغد التي ستشهد تغييرات على صعيد قائمة لاعبي المنتخب، مشيرا إلى أهمية الدعم الجماهيري في مباراة الغد.

وتابع مدرب المنتخب اللبناني: لقد تابعت مباراة الصين أمام طاجيكستان، وكانت جيدة وقوية، وسنعمل غدا على منافسته.

من جانبه، قال باسل جرادي لاعب المنتخب اللبناني في المؤتمر الصحفي: نعلم أهمية مباراة الغد أمام المنتخب الصيني القوي المنظم، وسنعمل على تقديم مباراة جيدة لتحقيق الفوز.

وأكد أن لاعبي المنتخب اللبناني في أتم الجاهزية لمباراة الغد الصعبة أمام المنتخب الصيني، الذي لديه لاعبون مميزون، ونثق في قدرتنا على الفوز عليه.

يشار إلى أن المنتخب اللبناني بدأ مشواره في البطولة بالخسارة أمام المنتخب القطري (صفر - 3) على استاد لوسيل، سيواجه غدا نظيره المنتخب الصيني على استاد الثمامة، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بلقاء منتخب طاجيكستان يوم 22 يناير الحالي على استاد جاسم بن حمد.