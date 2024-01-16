صحة الشيوخ تثمن موقف القيادة في تسهيل إدخال وعلاج وائل الدحدوح للبلاد

ثمن النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، قيام الدولة المصرية بإحضار الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح للعلاج في مصر من قلب غزة. قائلا: انها بادرة إنسانية تؤكد حرص الدولة علي دعم الشعب الفلسطيني بتوجيهات القيادة السياسية.

ونوه خضير في تصريحات صحفية له اليوم، بتوجيهات القيادة السياسية لأجهزة الدولة المعنية بتسهيل إجراءات دخول الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج في مصر. مشيرا: أن الدحدوح ينضم لعشرات المصابين والمرضى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية.

ولفت وكيل صحة الشيوخ، إلى ما قاله وائل الدحدوح إنه يتمنى أن تتوقف المعاناة فى غزة، ويحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه، بمساعدة مصر وجميع دول العالم الإسلامي. مشيدا بجهود مصر لإرجاع الحق الفلسطيني.

واختتم خضير، أن موقف الدولة المصرية مع الدحدوح، يؤكد انها مصممة على تقديم كافة الدعم للشعب الفلسطيني ماديا وإنسانيا وسياسيا، حتى ينال حقوقه المشروعة وتتوقف الحرب ويتم اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.