كارثة تخيم على تل أبيب.. استمرار الحرب بغزة ضربة قوية للاقتصاد الإسرائيلي وجبهة ثانية ضد حزب الله يقضى عليه "تحليل وأرقام صادمة"

كانت الجولات في مصنع نبيذ مرتفعات الجولان تتم يوميًا، وتتوقف عند خزانات التخمير والقبو حيث يتم تكديس آلاف براميل البلوط على ارتفاع 20 قدمًا في الهواء، ولكن السياح ومن يقضون شهر العسل توقفوا عن القدوم إلى هذه المنطقة التلال الرعوية بعد 7 أكتوبر 2023، وبدء معركة طوفان الأقصى، الحرب التي أشعلت واستمرت حتى العام الجديد، وكذلك تفجرت الأوضاع أيضا على حدود إسرائيل مع لبنان، موطن حزب الله، القوة المسلحة القوية المدعومة من إيران والتي خاضت إسرائيل حربا معها في عام 2006 - والتي تصاعدت التوترات معها هذا الشهر.

ويقول فيكتور شونفيلد، رئيس صانع النبيذ: "إن صوت الطائرات والمروحيات والأسلحة، هذا نوع من الروتين، ورغم أنه لم تسقط بعد أي صواريخ تابعة لحزب الله في مكان قريب حتى الآنإلا أن هناك صواريخ اقتصادية دمرت المصنع، فالصراع، حتى في مستواه الحالي وليس الحرب الشاملة الدائرة في غزة، قد تسبب بالفعل في خسائر اقتصادية في هذه المناطق الشمالية، حيث تم إفراغ المدن من الناس، وتم إغلاق الأعمال، وظلت الحقول الزراعية، بما في ذلك مزارع الكروم، دون رعاية، مما يعرض الجداول الزمنية للإنتاج للخطر.

حرب غزة وضربة قوية لاقتصاد تل أبيب

وبحسب تقرير مفصل نشرته صحيفة بوليتيكو الأمريكية، فقد تعرض الاقتصاد الإسرائيلي لضربة قوية نتيجة الحرب الدائرة في قطاع غزة، والتداعيات الأمنية في الشرق الأوسط في أعقاب المجازر اليومية بسكان القطاع، مما يجعل هذا الاقتصاد في حاجة ملحة لإيجاد استراتيجيات جديدة، ليخرج من النفق المظلم الذي يلوح في الأفق، وكافة المؤشرات تشير إلى أنه لا يوجد حل جديد أو سريع سيظهر في القريب العاجل".

واستمرار الوضع القائم في شمال إسرائيل، وفرار السكان من المنطقة بعشرات الآلاف، ينذر بكارثة إضافية قد تكون الضربة القاضية لهذا الاقتصاد، ويقول تومر فضلون، الخبير الاقتصادي في جامعة تل أبيب، إنه إذا قرروا أن العودة إلى ديارهم فلن تكون آمنة بما فيه الكفاية، وسيؤثر ذلك على الاقتصاد في هذه الأماكن على المدى الطويل بطريقة يمكن أن تكون قاتلة بالتأكيد"، وأوضح فضلون أنه حتى لو حققت إسرائيل أهدافها العسكرية في الجنوب، فإن الانتعاش الاقتصادي في الشمال ليس مضمونا على الإطلاق، لذا فإن هذه الحرب لم تكن من أجل الفوز بالحرب فحسب، بل كانت أيضا من أجل استعادة الشعور بأنهم يستطيعون العودة إلى ديارهم بأمان، وإدارة الأعمال التجارية وإدارة حياتهم، وهذا ما لم يتوفر حتى الآن.

لا يمكن الوصول إلى الزراعة على طول الحدود مع لبنان

ويقع مصنع النبيذ في مرتفعات الجولان، وهي منطقة تطالب بها سوريا والتي استولت عليها إسرائيل عام 1967 وتحتلها منذ ذلك الحين، ولم تصل صواريخ حزب الله بعد إلى مصنع النبيذ، الذي يبعد حوالي 13 ميلاً عن الحدود اللبنانية، لكن الكثير من موظفيه يعيشون في شمال إسرائيل، حيث أصبحت أصوات الحرب الآن روتينية، ومن بين 130 موظفا في المنشأة في مرتفعات الجولان، هناك 12 من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم للخدمة الفعلية بعد بدء الحرب، (في المجمل، حشدت إسرائيل نحو 360 ألف جندي احتياطي، مما تسبب في نقص كبير في العمالة، بما في ذلك في قطاع التكنولوجيا عالي الطاقة في البلاد )، وهو ما يعني فقدان الموظفين أن مصنع النبيذ يتخلف عن جدول إنتاجه الطبيعي.

والأكثر تضرراً هو مصنع النبيذ الثاني التابع لمجموعة الملكية، وهو مصنع نبيذ جبل الجليل، والذي يقع في كيبوتس يرعون، على بعد بضع مئات من الأمتار فقط من الحدود اللبنانية، وقال بن دوف إن الزوار يمكنهم رؤية لبنان من مبنى مصنع النبيذ، وكنت ترى أعلام حزب الله بجوارنا مباشرة، آمل أنهم لم يعودوا هناك بعد الآن"، ولكن الجيش الإسرائيلي أمر بإخلاء المناطق الواقعة على طول الحدود في أكتوبر، بما في ذلك يرعون، وتم إغلاق مصنع نبيذ جبل الجليل بالكامل منذ ذلك الحين، وقال بن دوف إنه يتعين على المديرين الحصول على إذن يومي من الجيش الإسرائيلي للوصول إلى المنشأة.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فالأمر الأكثر إثارة للقلق هو مزارع الكروم الموجودة في مصنع النبيذ، والتي يقع 90٪ منها على طول الحدود ولا يمكن الوصول إليها حاليًا، حيث يجب تقليم كروم العنب في الشتاء، وهي خطوة مهمة في صناعة النبيذ، ولو لم تكن هناك حرب، لكان الموظفون قد تقلّموا الآن، لكن الجيش لن يسمح للموظفين بالوصول إلى مزارع الكروم بينما لا يزال الصراع مع حزب الله متقلبا للغاية، ويمكن تأجيل التقليم لبضعة أشهر، ولكن في النهاية يأتي موعد نهائي طبيعي: ستبدأ النباتات في دفع الأوراق بحلول نهاية مارس أو أوائل أبريل، مما يعني أنه يجب إجراء التقليم قبل ذلك الوقت، فإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى الأمور بحلول ذلك الوقت، لأصبح الأمر أكثر تعقيدا على مصانع النبيذ والاقتصاد الإسرائيلي بالكامل.

لا يزال الاقتصاد بعيدًا عن الوضع الطبيعي

ويقول الخبير الاقتصادي فضلون، الذي يتتبع الإنفاق على بطاقات الائتمان، إن الإنفاق الاستهلاكي في إسرائيل انخفض منذ اندلاع الحرب، في كافة المناطق الحدودية، على عكس المدن البعيدة عن الصراع، مثل تل أبيب، التي انتعشت في الغالب من الصدمة الأولية للحرب، فلا تزال اقتصادات المجتمعات الحدودية متأثرة بشدة، ويوضح: "إنه في كريات شمونة، أكبر مدينة على الجانب الإسرائيلي من الحدود الشمالية، لا تزال مستويات الإنفاق على بطاقات الائتمان أقل من المعدل الطبيعي بنسبة 70% أو أكثر".

وأحد الأعمال التجارية القليلة المفتوحة في كريات شمونة هو مطعم شلومي باجيت، وهو مطعم شاورما يقدم خدمات مضادة، ويقول توبي أبو تبول (22 عاما) الذي يدير والده المطعم: "تم إخلاء معظم أنحاء كريات شمونة، لكننا نعمل كالمعتاد، ولكن الجنود المتمركزين في الشمال يشكلون الآن 80% أو أكثر من مبيعات المطعم، ولكن لن نسمح للجنود بالبقاء جائعين، هل تفهمون؟ نحن نساعدهم بكل ما نستطيع"، وتأتي تلك الظروف الاقتصادية بعد أن فر ما يقدر بنحو 60,000 شخص من المنطقة الحدودية، وأقاموا لعدة أشهر مع عائلاتهم أو في فنادق بعيدًا عن الصراع.

أرقام كارثية

في نوفمبر قدر بنك إسرائيل أن غياب 144 ألف ساكن عن العمل، حوالي 40% منهم فروا من الشمال، كلف الاقتصاد الإسرائيلي حوالي 590 مليون شيكل، أو 158 مليون دولار، كل أسبوع، يوضح فضلون أن هذا التأثير سيكون محسوسا على نطاق أوسع إذا قرر الأشخاص الذين تم إجلاؤهم عدم العودة، فإذا كان لديك الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في البقاء في هذه الأماكن ويريدون الانتقال إلى مكان آخر، فسيؤثر ذلك على كل شيء، على تكلفة المعيشة، حتى العقارات وكل شيء آخر.

وقدر البنك المركزي أن إجمالي تكلفة ميزانية الحرب لإسرائيل ستبلغ 210 مليار شيكل ، أو حوالي 56 مليار دولار - أي ما يقرب من نصف ميزانية عام كامل لإسرائيل، الدولة التي يقل عدد سكانها عن 10 ملايين نسمة، وقال أمير يارون، كبير مسؤولي البنك الدولي، في يوم رأس السنة الجديدة، إن هذه التوقعات "تفترض أن نصيب الأسد من الحرب سيحدث على جبهة واحدة، وهي غزة"، وأضاف: "من الواضح أن طول المدة، وتطورات الحرب إلى مناطق إضافية، يمكن أن تغير التقديرات بشكل ملحوظ".

خطر نشوب حرب أوسع مع حزب الله

ويقول إستيبان كلور، الباحث في الجامعة العبرية في القدس والذي يدرس التقاطع بين الإرهاب والاقتصاد: "إذا كانت لدينا حرب مع حزب الله، بالنظر إلى الترسانة التي يمتلكونها، فيمكنهم شل البلاد لمدة شهر أو أكثر، خصوصا وأن حزب الله، وهو الطرف غير الحكومي الأكثر تسليحا في العالم، أفضل تجهيزا بكثير من حماس، وتشير التقديرات إلى أن لديها 130 ألف صاروخ أو أكثر في ترسانتها ، بعضها بمدى يمكن أن يسمح للجماعة بضرب أهداف في جميع أنحاء إسرائيل.

وقال كلور إن آثار حرب شاملة مع حزب الله سوف تمتد إلى ما هو أبعد من الشمال، وسيتعين على الناس البقاء في منازلهم في الملاجئ، وبالتالي من المحتمل أن تتوقف البلاد بأكملها عن العمل طوال فترة تلك الحرب، ويقول مسؤولون إنه بالإضافة إلى المدنيين اللذين قُتلا في كفار يوفال، أدت الهجمات من لبنان في الأيام الأخيرة إلى تدمير البنية التحتية العسكرية الإسرائيلية، والخلاصة أن اندلاع حرب على طول حدودها الجنوبية، قد يكون مدمرا حقا، خاصة إذا رأينا ما حدث في قطاع غزة.