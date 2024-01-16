سيدة تشعل النيران في سيارة طليقها لزواجه من أخرى.. ماذا حدث؟

شهدت منطقة حلوان واقعة مؤسفة بعد معرفة سيدة مطلقة أن طليقها تزوج من أخري، ف لم تتمالك أعصابها وقررت الانتقام منه بإشعال النيران في سيارته، وتم ضبط المتهمة وتولت النيابة التحقيق.





وتلقي قسم شرطة حلوان بلاغاً بنشوب حريق في سيارة إثر قيام سيدة باضرام النيران فيها .





على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلي مكان البلاغ وتم اخماد النيران من السيارة وتبين من الفحص والتحري أن طليقة صاحب السيارة ٥٥ سنة وراء ارتكاب الواقعة تم ضبطها .





وقررت أمام رجال المباحث أنها ارتكبت الواقعة انتقاماً منه لانفصاله عنها وزواجه من أخري، تم تحرير محضر وقررت النيابة العامة حبس المتهمة ٤ أيام علي ذمه التحقيق.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.