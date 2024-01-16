عنصرية.. ترحيل مشجعة جزائرية من كوت ديفوار بسبب مقطع فيديو

أفادت وسائل إعلام جزائرية، الثلاثاء، بأن السلطات في كوت ديفوار أجرت تحقيقات مع المشجعة الجزائرية الشهيرة المناصرة لمنتخب بلادها، صوفيا بن لمان، بعد بثها مقطع فيديو وُصف بأنه ذو طابع عنصري، قبل أن تقرر ترحيلها.

وذكرت وسائل الإعلام أن السلطات كانت قد أوقفت بن لمان، الاثنين، من أمام مدخل ملعب السلام بمدينة بواكي قبيل انطلاق مباراة الجزائر وأنغولا، ونقلتها إلى مدينة أبيدجان للتحقيق معها بخصوص ما ورد على لسانها في المقطع، الذي نشرته عبر «فيسبوك».

وبحسب التقارير الإعلامية، فإن بن لمان وصفت كوت ديفوار في ذلك المقطع بأنها «بلد متخلف وفقير». وجرى تداول المقطع على نطاق واسع، وسط دعوات بتدخل السلطات لطرد بن لمان من البلاد.

لكن وسائل إعلام جزائرية اعتبرت أن ما قالته المشجعة الشهيرة في المقطع أُخرج عن سياقه، واتهمت ما سمّتها بالجهات المعادية للجزائر بأنها عملت على إيهام جمهور كوت ديفوار بأن بن لمان هاجمت بلدهم عبر نشر الفيديو بعد حذف أبرز ما جاء فيه، بحسب وصفها