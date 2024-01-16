حسن القصبي: تعليم الأبناء التكافل يجعلهم سعداء في حياتهم

قال الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، إن الأبناء يقتدون بابآئهم، فلو رأى الأبناء أبوهم يتكافل مع أخوته فى الخير، أو يتكافل مع المجتمع في الخير، سيتطبعون بهذا الطباع ويقتدون بها، فى كبرهم.

وأضاف أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، خلال تصريح له: "ما يتعلمه الأبناء من الأباء يسعدهم ويجعل لهم أشياء مختصرة، ويتمى فى عقولهم التكافل بينهم وبين بعض".

وتابع: "لازم نعلم أبنائنا على التكافل ونعلمهم إن المحتاج جزء مننا لازم نساعده ونقف بجنبه ونعلمهم التكافل فى المجتمع"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالي: " ما أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ".