بيان عاجل من حماس بعد إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد يحيى السنوار

اتهم طاهر النونو، مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إسماعيل هنية، الاتحاد الأوروبي بالتحيز لصالح الاحتلال بعد فرض عقوبات على يحيى السنوار.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال النونو: "هذه العقوبات تثير السخرية وسخيفة.. الكل يعلم أن يحيى السنوار لا يمتلك حسابات مالية لا في فلسطين ولا خارجها".

وأضاف النونو: "مثل هذا القرار لن يكون له أي قيمة ضد حماس، ولكن فرض عقوبات على قيادات المقاومة الفلسطينية التي تقاوم الاحتلال كحق كفله القانون الدولي هو انحياز للاحتلال".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، عن وضع يحيى السنوار القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بقطاع غزة، على قائمة الإرهاب.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له عبر موقعة الرسمي: "قرر المجلس اليوم إضافة حيى السنوار الزعيم السياسي لحركة حماس إلى قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب".

وأضاف المجلس في بيانه: "يأتي هذا القرار كجزء من رد الاتحاد الأوروبي على التهديد الذي تشكله حركة حماس وهجماتها على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023".

وأوضح المجلس أنه بعد إدراج السنوار في قائمة الإرهاب، سيخضع لتجميد أمواله وأصوله المالية الأخرى في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما يحظر أيضًا على دول الاتحاد الأوروبي توفير الأموال والموارد الاقتصادية له.