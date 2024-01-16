اليونسكو الإقليمي ينظم ندوة تعليم المواطنة لتمكين الكبار بسرس الليان

شارك اللواء مهندس رائد هيكل رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، في الندوة الإقليمية بعنوان (تعليم المواطنة لتمكين الكبار من أجل التغير فى ضوء التحولات العالمية ) ،والذي نظمها مركز اليونسكو الاقليمى لتعليم الكبار أسفك - سرس الليان ، من خلال برنامج zoom ،ذلك يوم الأثنين الموافق ١٥ يناير ٢٠٢٤ .

محاور الندوة :

1 مفهوم التربية على المواطنة.

2المواطنة الرقمية.

3 التحولات العالمية التي استوجبت التوجه للمواطنة الرقمية.

4 التحديات العالمية فى التطبيقات والفرص والحلول.

5 نماذج وتطبيقات تربوية.

6 عرض تجارب دولية وعربية لتنمية المواطنة المواطنة الرقمية.

7 الرؤية المستقبلية لتطوير برامج تعليم الكبار لدمج المواطنة الرقمية.

وكان قد شارك اللواء مهندس رائد هيكل رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار احتفالية توزيع شهادات للمتحررين من الأمية للعاملين بشركة رواد للهندسة الحديثة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالشراكة مع مؤسسة فاروق الباز لبناء علماء الغد ،وذلك يوم الإثنين الموافق 15/1/2024

وفي بداية كلمته قدم هيكل التهاني بمناسبة العام الميلادى الجديد،و للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعين المولي عز وجل أن يمن علي مصر والمصريين بالأمن والأمان، وأن يكون عام رخاء ونماء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي متمنين لفخامته التوفيق والسداد لما فيه خير البلاد والعباد أعانه الله وسدد خطاه .



وأكد هيكل أن التعليم حق للجميع، وهو السبيل إلى إطلاق الطاقات الإبداعية للمواطنين، والأميّة خطر على التنميّة الاقتصادية، والاجتماعيّة، وعلى تطور مصرنا الغالية.



وأضاف هيكل بأن الأمية تشكل واحداً من أهم التحديات التي تعيق سبل تحقيق التنمية الشاملة ، كما أنها تجعل مواطنينا أكثر عرضة للجنوح نحو العنف والإرهاب، وكافة المشكلات الاجتماعية.



وأوضح هيكل بأن عمال مصر لهم تاريخ مشرف من الجهاد والعمل والنضال، فبسواعدهم كان العبور العظيم، وبسواعدهم كان البناء، وبسواعدهم كانت التنمية ، و يستمر هذا الدور الوطني، ليدعم جهود القيادة السياسية، ليحيا المواطن المصري حياة كريمة في ظل الجمهورية الجديدة، والارتقاء بمصرنا الغالية لتحقيق الريادة والتنافسية الاقتصادية والعالمية .

وأكد هيكل بأن الهيئة العامة لتعليم الكبار تثمن وتدعم كافة جهود مؤسسات المجتمع المدني للتنمية الذاتية والمهنية للعاملين بها في كافة قطاعات الدولة، إذ أطلقت الهيئة مشروع مؤسسات بلا أمية بالتعاون مع الجهات الشريكة.

وتأتى مؤسسة الأستاذ الدكتور فاروق الباز كأحد أهم الجهات الشريكة العاملة والداعمة لهذا المشروع، إذا قامت بمحو أمية عدد ( 57 ) من العاملين بشركة شركة رواد الهندسة الحديثة، وهو عمل غير مسبوق لمحو أمية العاملين بمؤسسات المجتمع المدني واعلانها خالية من الأمية .

وأضاف هيكل بأنه استكمالا لأعياد مصر وأفراحها في هذه الأيام المباركة، نتشرف اليوم بتواجدنا في هذه الاحتفالية لنتفاخر بتحقيق هذا الحلم، فتحية إجلال وتقدير لفريق عمل مؤسسة فاروق الباز،بشركة رواد للهندسة الحديثة، ولكل عامل شريف ألتحق بفصول محو الأمية وأعطي من وقته وجهده ليرتقي بنفسه ومؤسسته ليساهم مساهمة بناءة لتحقيق التنمية الحقيقية لمجتمعه ووطنه.

