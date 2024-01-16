عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليونسكو الإقليمي ينظم ندوة تعليم المواطنة لتمكين الكبار بسرس الليان

جانب من الندوة
جانب من الندوة

شارك اللواء مهندس رائد هيكل رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، في الندوة الإقليمية بعنوان (تعليم المواطنة لتمكين الكبار من أجل التغير فى ضوء التحولات العالمية ) ،والذي نظمها مركز اليونسكو الاقليمى لتعليم الكبار  أسفك - سرس الليان ، من خلال برنامج zoom ،ذلك يوم الأثنين الموافق ١٥ يناير ٢٠٢٤ .
محاور الندوة :
1 مفهوم  التربية على المواطنة.
2المواطنة الرقمية.
3 التحولات العالمية التي استوجبت التوجه للمواطنة الرقمية.
4 التحديات العالمية فى التطبيقات والفرص والحلول.
5 نماذج وتطبيقات تربوية.
6 عرض تجارب دولية وعربية لتنمية المواطنة المواطنة  الرقمية.
7 الرؤية المستقبلية لتطوير برامج تعليم الكبار لدمج المواطنة الرقمية.

وكان قد شارك اللواء مهندس رائد هيكل رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار احتفالية توزيع شهادات للمتحررين من الأمية للعاملين بشركة رواد للهندسة الحديثة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالشراكة مع مؤسسة فاروق الباز لبناء علماء الغد ،وذلك يوم الإثنين الموافق 15/1/2024 
وفي بداية كلمته قدم هيكل التهاني بمناسبة العام الميلادى الجديد،و للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعين المولي عز وجل أن يمن علي مصر والمصريين بالأمن والأمان، وأن يكون عام رخاء ونماء تحت قيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي متمنين لفخامته التوفيق والسداد لما فيه خير البلاد والعباد أعانه الله وسدد خطاه .


وأكد هيكل أن التعليم حق للجميع، وهو السبيل إلى إطلاق الطاقات الإبداعية للمواطنين، والأميّة خطر على التنميّة الاقتصادية، والاجتماعيّة، وعلى تطور مصرنا الغالية.


وأضاف هيكل بأن الأمية  تشكل واحداً من أهم التحديات التي تعيق سبل تحقيق التنمية الشاملة ، كما أنها تجعل مواطنينا أكثر عرضة للجنوح نحو العنف والإرهاب، وكافة المشكلات الاجتماعية.


وأوضح هيكل بأن عمال مصر لهم تاريخ مشرف من الجهاد والعمل والنضال، فبسواعدهم كان العبور العظيم، وبسواعدهم كان البناء، وبسواعدهم كانت التنمية ، و يستمر هذا الدور الوطني، ليدعم جهود القيادة السياسية، ليحيا المواطن المصري حياة كريمة في ظل الجمهورية الجديدة، والارتقاء بمصرنا الغالية لتحقيق الريادة والتنافسية الاقتصادية والعالمية . 
وأكد هيكل بأن الهيئة العامة لتعليم الكبار تثمن وتدعم كافة جهود مؤسسات المجتمع المدني للتنمية الذاتية والمهنية للعاملين بها في كافة قطاعات الدولة، إذ أطلقت الهيئة مشروع مؤسسات بلا أمية بالتعاون مع الجهات الشريكة.
وتأتى مؤسسة الأستاذ الدكتور فاروق الباز كأحد أهم الجهات الشريكة العاملة والداعمة لهذا المشروع، إذا قامت بمحو أمية عدد ( 57 ) من العاملين بشركة شركة رواد الهندسة الحديثة، وهو عمل غير مسبوق لمحو أمية العاملين بمؤسسات المجتمع المدني واعلانها خالية من الأمية .  
وأضاف هيكل بأنه استكمالا لأعياد مصر وأفراحها في هذه الأيام المباركة، نتشرف اليوم بتواجدنا في هذه الاحتفالية لنتفاخر بتحقيق هذا الحلم، فتحية إجلال وتقدير لفريق عمل مؤسسة فاروق الباز،بشركة رواد للهندسة الحديثة، ولكل عامل شريف ألتحق بفصول محو الأمية وأعطي من وقته وجهده ليرتقي بنفسه ومؤسسته ليساهم مساهمة بناءة لتحقيق التنمية الحقيقية لمجتمعه ووطنه. 
 

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار تعليم الكبار تعليم المواطنة تعليم المواطنة لتمكين الكبار مركز اليونسكو الاقليمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2024| جدول وأماكن الصرف.. هذا موعد تطبيقها والفئات المستحقة

رسميا.. ياسمين عبد العزيز تعلن طلاقها من أحمد العوضي

تراجع مفاجيء| الذهب يهبط من أعلى سعر.. ومفاجاة في قيمة الجنيه الآن

أول تعليق من العوضي بعد إعلان انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

520 جنيها دفعة واحدة.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب في مصر

بيان عاجل من حماس بعد إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد يحيى السنوار

طلقها في عيد ميلادها .. شاهد رسالة أحمد العوضي للفنانة ياسمين عبد العزيز قبل الانفصال

كلامها صح .. خبيرة أبراج تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

ترشيحاتنا

برد شديد ليلا وتكون الصقيع على المزروعات.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غدًا

بأرخص سعر في السوق.. أقوى وأفضل هاتف شاومي للشباب

أسامة ربيع يوضح تأثير هجمات الحوثيين على حركة الملاحة في قناة السويس

البلطي والبوري.. جهاز تنمية البحيرات: تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك المستزرعة

بشهادة البنك الأوروبي| إشادة عالمية بجهود مصر.. ومفاجأة في انتظار القطاع الخاص خلال 3 سنوات

تصريح صادم من وزير التجارة السعودي بشأن الانضمام إلى بريكس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر تحتل مركزا مرعبا.. إليك نصائح الإقلاع عن التدخين

في الجو البارد.. أطعمة تساعدك على الشعور بالدفء

من غير وزن زيادة.. 10 نصائح سحرية تساعدك في التغلب على جوع الشتاء

تعالج آثار الكيماوي وتحمى من السرطان .. اكتشف العشب المذهل

فيديو

محمد المجذوب يرزق بمولود جديد .. فيديو

فقد ابنه وزوجته وابنته.. دخول وائل الدحدوح مصر قادما من غزة

هل صدقت تنبؤات العرافة؟ .. انفصال العوضي وياسمين عبد العزيز.. والجمهور: هزار!

أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي والتنبؤ بانفصالهما.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ