بلينكن يرد لأول مرة على وجود معارضة في الخارجية الأمريكية بشأن غزة

اعترف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء بوجود خلافات داخل وزارته بشأن نهج الإداراة الأمريكية في التعامل مع العدوان الإسرائيلي ضد غزة.

ويتعرض قطاع غزة، لعدوان إسرائيلي منذ أكثر من مائة يوم، تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة، وتدمير البنية التحتية.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي خلال مقابلة مع شبكة CNBC على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس بسويسرا: "لدينا عدد من الأشخاص في الوزارة منذ أكتوبر يثيرون أسئلة، ويثيرون مخاوف، ويثيرون انتقادات للسياسات - السياسات التي تنتهجها إسرائيل، والسياسات التي نتبعها".

وقال بلينكن: "لدينا ما يسمى قناة المعارضة التي تسمح لأي شخص في الوزارة بإثارة مخاوفه كان لدينا عدد من هذه قرأت كل واحدة منها".

وفي وقت سابق، أفادت شبكة CNN بوجود غضب لدى الموظفين داخل إدارة بايدن بشأن سياستها تجاه الحرب الإسرائيلية في غزة، خاصة مع استمرار تزايد الخسائر الإنسانية. واستقال مسؤول واحد على الأقل في وزارة الخارجية علنًا احتجاجًا على ذلك.