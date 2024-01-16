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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول إسرائيلي حول استئناف إطلاق الصواريخ من وسط غزة: ستكون هناك مداهمات

كتائب القسام
كتائب القسام

علق مسؤول أمني إسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، حول استئناف إطلاق الصواريخ من المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

وقال المسؤول الإسرائيلي بحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية: ستكون هناك مداهمات ولم يلتزم أحد بأن مناورة لمدة شهرين ستحل المشاكل ولن يكون هناك إطلاق نار على الإطلاق".

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول عن التعامل مع التحدي، لافتا إلى أنه تحدي عسكري بالأساس.

وادعى أن إسرائيل تدرس طلبات جديدة من الإدارة الأمريكية لتقديم لفتات إنسانية تجاه سكان غزة، لكنه رفض تحديد ماهية الطلبات.

وفي وقت سابق، أطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس هذا الصباح، عشرات الصواريخ على مستوطنة نتيفوت والمستوطنات المجاورة لها في غلاف غزة.

وقال أحد سكان مستوطنة نتيفوت للصحيفة: "إنه أمر لا يصدق أنه بعد مرور ثلاثة أشهر على الحرب، لا يزال بإمكانهم إطلاق النار علينا في منتصف النهار وإثارة حالة من الذعر في مدينة بأكملها".

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