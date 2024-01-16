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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسكندرية .. تحرير 22 محضر مخالفات في حملات تموينية بالعجمي والمنتزة

حملات رقابية على
حملات رقابية على الأسواق والمحلات

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملة مركزية بنطاق إدارة العجمي أسفرت عن تحرير 22 محضرًا ضد التجار المخالفين، وذلك تنفيذًا لتعليمات وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية المهندس أحمد إبراهيم بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق.


وذكرت المديرية - في بيان اليوم ، الثلاثاء، أن المحاضر التي تم تحريرها شملت تصرف مخبز بلدي في 35 جوال دقيق بلدي (زنة الواحد 50 كيلوجرامًا) بإجمالي وزن 1750 كيلوجرامًا، وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات الفنية، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود لوحة بيانات على المخابز، وتوقف محطة بنزين بدون إذن من الجهات المختصة، وبدالا تموينيا لعدم إعلانه عن أسعار السلع التموينية، وحيازة سجائر بدون فواتير دالة على الحيازة وتم التحفظ على 270 علبة سجائر، وعدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.

وفي السياق ذاته، شنت إدارة المنتزه التموينية حملة على الأسواق، تحت إشراف رئيس الرقابة أحمد علي، وبالاشتراك مع مباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على 99 زجاجة خل، و21 زجاجة زيت طعام تزن الزجاجة 800 مليمتر، و54 علبة حليب تزن العبوة 200 مليمتر، و40 علبة جبنة تزن العبوة كيلو جراما واحدا، وضبط 114 عبوة كيك.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.
 

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