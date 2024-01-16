دمياط .. اعتماد الأحوزة العمرانية لـ20 عزبة بمراكز كفر سعد والزرقا وفارسكور

أعلنت محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، اعتماد الأحوزة العمرانية لـ20 عزبة تابعة لمراكز كفر سعد والزرقا وفارسكور، وذلك في إطار خطة التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووفقًا لما جاء بأعمال اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 138 لسنة 2023 المختصة بمراجعة واعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى المحافظات.



أوضحت المحافظ - في بيان اليوم ، الثلاثاء - أنه تم اعتماد 7 عزب بمركز كفر سعد و12 عزبة بمركز فارسكور وعزبة بمركز كفر الزرقا.



وأضافت أن العمل يتم وفقًا لمنهجية محددة لاعتماد الأحوزة العمرانية ومراجعة وتدقيق كافة الإجراءات الخاصة بها بما يتوافق مع الرؤى المستقبلية لتلك المناطق وبما يسهم في تحقيق التنمية بهذا القطاع.