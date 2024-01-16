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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على الاستعدات النهائية لامتحانات الإعدادية بدمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استعدادات مديرية التربية والتعليم لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، والتى تنطلق غدًا الأربعاء الموافق ١٧ يناير وتستمر حتى يوم ٢٤ من هذا الشهر.

أتمت المديرية كافة الاستعدادات لتجهيز ١٥٨ لجنة لاستقبال ٣٢ الف و٤٥٦ طالب وطالبة،  بعدد ١٠ إدارات تعليمية ، كما تم عقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالادارات لحل اى مشكلة قد تطرأ على الفور. 

أكدت " الدكتورة منال عوض " على ضرورة متابعة سير الامتحانات بشكل دورى والعمل على توفير مناخ ملائم وآمن للطلاب أثناء أداء الامتحانات ،والتأكيد على وجود زيارة صحية بكل مدرسة للتعامل مع أى حالة طارئة ، مؤكدة على الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات بمحيط اللجان .

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