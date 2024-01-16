رئيس الوزراء الفلسطيني: مصر هي حامية المشروع الوطني لقضيتنا

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، مساء اليوم الثلاثاء، مصر هي حامية المشروع الوطني الفلسطيني.

وأضاف اشتية أنه لا يمكن إلقاء اللوم على مصر في موضوع إدخال المساعدات لغزة وكل العالم لا يقبل هذا.

وأكد رئيس الوزارء الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يعطل وصول المساعدات ويحاصر غزة.

وفي وقت سابق، روج الوفد الممثل لدولة الاحتلال الإسرائيلى، أمام محكمة العدل الدولية، للعديد من الإدعاءات والأكاذيب من أجل التنصل من جريمة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى، أمام محكمة العدل الدولية.

وادعى وفد الاحتلال أن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

من جانبه، نفى الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات، الإدعاءات الكاذبة التي قدمها الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي، قائلا: إن إسرائيل تحاول الهروب من مسؤوليتها عن الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال برنامج مصر جديدة، الذي يقدمه على قناة etc، أن مصر تفتح معبر رفح من جانبها، وأن الجانب الفلسطيني يخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي الذي يمنع دخول أي مساعدات أو بضائع إلى غزة.

وتابع أن إسرائيل تغلق 6 معابر أخرى تربط غزة بالعالم الخارجي وتستغلها لتحقيق أرباح طائلة من التجارة مع الفلسطينيين، موضحا أن إسرائيل تستخدم هذه المعابر لابتزاز الفلسطينيين وفرض رسوم عالية على كل ما يدخل إلى غزة.