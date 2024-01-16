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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس اتصالات البرلمان يثمن قرار السلطات المصرية باستقبال الإعلامي وائل الدحدوح

وائل الدحدوح
وائل الدحدوح

ثمن النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب قرار السلطات المصرية باستقبال الزميل الإعلامى الفلسطينى وائل الدحدوح من قطاع غزة لتلقى العلاج.

وشدد النائب أحمد بدوى على أن مواقف مصر من القضية الفلسطينية لا تقبل المزايدة مشيرا إلى أن دعم الأشقاء الفلسطينيين هو أحد الثوابت الأساسية بالنسبة لمصر عبر التاريخ.


ووجه النائب أحمد بدوى الشكر للاجهزة المختصة على تسهيل دخول وائل الدحدوح إلى مصر عبر معبر رفح  مشددا على أن القضية الفلسطينية بمثابة قضية أمن قومي لمصر.


وأشار إلى أن مصر لن تألو جهدا فى تقديم يد العون والدعم لأبناء الشعب ىالفلسطينى الشقيق، مؤكدا أن مصر تبرهن عمليا على دورها الأساسى باعتبارها الشقيقة الكبرى للدول العربية، وهو ما يتمثل فى استمرار دعمها اللامحدود للأشقاء على كافة المستويات


وأوضح النائب أحمد بدوى أن مصر ومنذ بدء الأزمة بذلت جهودا مضنية على كل الأصعدة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة داعيا إلى توقف الجرائم الأسرائيلية فى حق الأشقاء بالقطاع.

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