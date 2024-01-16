مصادر إسرائيلية: لا انفراجة في مفاوضات صفقة الرهائن

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر سياسية إسرائيلية، أنه لا توجد انفراجة في مفاوضات صفقة الرهائن، مشيرة إلي أن تل أبيب لن نتخلى عن الأهداف الأخرى للحرب.

وحسب الصحيفة العبرية، قالت المصادر السياسية الإسرائيلية، في أعقاب إعلان البيت الأبيض عن “اتصالات جادة ومكثفة لصفقة رهائن أخرى”، إن هناك عملا شاقا لتضييق الفجوات.. القطريين يضغطون بشدة من أجل صفقة رهائن أخرى، ولكن إذا استمر مطلب حماس في وقف القتال، فلا يوجد شيء للحديث عنه”.

وأضاف: “ستكون إسرائيل سعيدة بالحصول على مخطط مشابه للمخطط السابق، دون التخلي عن الأهداف الأخرى للحرب”.

وكان قيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، قال اليوم الثلاثاء، إن الحركة لن تقبل أي هدن مؤقتة مقابل إطلاق سراح أسرى إسرائيليين، وفق ما ذكرت وكالة انباء العالم العربي.