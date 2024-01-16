"الشباب والرياضة" تواصل تنفيذ المرحلة الرابعة من مبادرة "يوم الخير"

تواصل وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنميه الشباب (الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية- إدارة الفتاة والمرأة)، تنفيذ المرحلة الرابعة من مبادرة "يوم الخير"، وذلك لتجميع الملابس الشتوية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا.

ذكرت الوزارة ، في بيان مساء اليوم /الثلاثاء/، أن محافظة الإسكندرية استكملت تجميع الملابس والمواد الغذائية بمركزي شباب بهيج وسموحة وبدأت محافظة البحيرة في الاستعداد لتدشين المبادرة وذلك بمركز شباب رشيد حيث بدأت عمليات الفرز لتغليف المناسب من الملابس والمستلزمات التي تم جمعها.

فيما واصل مركزي شباب المنيل ومنشيه البكري بمحافظة القاهرة تجهيزاته المكثفة لتدشين المبادرة واستكماله لمراحل التجميع والفرز.

يذكر أن المرحلة الرابعة من مبادرة "يوم الخير" تأتي لمواجهة طقس الشتاء البارد، بعد أن لاقت المراحل الثلاث الأولى استحسانا وإقبالا كبيراً من طرف المتبرعين.