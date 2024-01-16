أول تعليق من مكتب نتنياهو بعد الاتفاق الجديد مع حماس

قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن نقل الأدوية للأسرى الإسرائيليين في غزة سيبدأ اعتبارا من غد الأربعاء.

تفاصيل الاتفاق

وكانت وزارة الخارجية القطرية، أعلنت اليوم الثلاثاء، التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية على إدخال أدوية ومساعدات إلى غزة بوساطة قطرية.

وأوضحت الخارجية القطرية، أن “الأدوية والمساعدات سترسل غدا إلى مدينة العريش المصرية تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة”.

وأضافت: “الاتفاق يشمل تسليم المساعدات للمدنيين في غزة مقابل تسليم الأدوية للرهائن في القطاع”.