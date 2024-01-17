أخبار التعليم.. المصروفات الدراسية لكليات طب الأسنان بالجامعات الخاصة والأهلية 2024.. جامعة الملك سلمان تعلن تفاصيل دراسة صناعة الأجهزة الذكية للتقديم بالتيرم الثاني

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

لطلاب الثانوية العامة الجدد.. كليات تضمن لخريجها وظيفة بمرتبات مجزية

قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إنه من الضروري أن تتغير نظرة الطلاب وأولياء الأمور لكليات القمة بشكل سريع، لافتا إلى ضرورة التوجه الي الكليات التي يحتاجها سوق العمل وتجلب وضع اجتماعي واقتصادي كبير .

وأضاف أن كثيرًا من الخبراء في قطاع الأعمال حذروا من أن بعض المهن ستنقرض في السنوات المقبلة ويحل محلها الكمبيوتر أو الروبوت.

جامعة حلوان .. التسجيل بالبرامج التدريبية للعاملين خلال يناير ٢٠٢٤ عبر هذا الرابط

تتابع جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس التي يطلقها مركز تنمية مهارات اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



تحولات التعليم في ظل الأزمات العالمية والتغيرات المناخية".. مؤتمر علمي بتربية حلوان

تنظم كلية التربية جامعة حلوان المؤتمر العلمي الـ 21 والدولي الـ 4 وذلك تحت عنوان: تحولات التعليم وإعداد المعلم فى ظل الأزمات العالمية والتغيرات المناخية، خلال الفترة من الفترة 21 إلى 22 فبراير 2024

كلية الإعلام جامعة القاهرة تعلن عن تعليمات هامة لدفعة 2023 | تفاصيل

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن تنظيم حفل تخرج دفعة 2023 ، يوم ٢٤ فبراير القادم بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس ، وعلى الطلاب الذين يريدوا الحضور سرعة دفع الاشتراك .

المصروفات الدراسية لكليات طب الأسنان بالجامعات الخاصة والأهلية 2024

انطلق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024 التيرم الثاني، حيث تم فتح باب التقدم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات، وذلك للعام الجامعي 2023-2024، بذات الحدود الدُنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، بدءًا من السبت 13 يناير 2024 ولمدة أسبوعين



جامعة الملك سلمان تعلن تفاصيل دراسة صناعة الأجهزة الذكية للتقديم بالتيرم الثاني



أعلنت جامعة الملك سلمان ، لكل من يحلم ببداية حياة مهنية مميزة في صناعة الأجهزة الذكية يمكنه الانضمام إلى برنامج علوم الذكاء الاصطناعي، والدراسة من خلال مناهج متقدمة وتدريب عملي ومرافق متميزة.