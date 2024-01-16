أمين الأمم المتحدة لـ بلينكن: نريد إنهاء الأزمة في غزة وتنفيذ حل الدولتين

أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، اليوم الثلاثاء، لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن رغبته في إنهاء الأزمة في غزة بحل سلمي وتنفيذ حل الدولتين.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين، منذ بدء هجوم الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المحاصر في 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الصحة في غزة إنه تم استشهاد 24100 فلسطيني، وإصابة 60834 آخرين منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 132 شهيدا و252 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة في غزة، أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.