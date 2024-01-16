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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الشايب صاحبهم.. الكشف عن صور جديدة من كواليس تصوير فيلم ولاد رزق

كواليس ولاد رزق
كواليس ولاد رزق

نشر المستشار ترك آل الشيخ عدد من الصور الجديدة من كواليس تصوير الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق الذي يجرى حاليا في السعودية. 

 

وظهر في كواليس تصوير ولاد رزق شخصية الشايب التي يقدمها آسر ياسين برفقة أحمد عز وأشقائه ويبدو أنهم بصدد تنفيذ مهمة خطيرة. 

 

قال الفنان أحمد عز إن سلسلة "ولاد رزق" من الأفلام المحببة للجمهور، وكان لابد من تقديم شيء جديد لهم في الجزء الثالث الذي يتم تحضيره حاليا.

 

 

وأوضح أحمد عز في تصريحات تلفزيونية له، أن الجمهور أصبح على دراية كبيرة بمجريات الأمور، ومضطع على العالم قائلا:"مينفعش نقدم لهم أي حاجة". 

 

وأكد أحمد عز على أنه لابد من توفر فكر جديدة وصورة جديدة، وإمكانيات عالية للاستمرار في تقديم أي سلسلة أفلام، وحينما يتوفر ذلك يمكن تقديم 9 أجزاء ناجحة أيضا.  

 

 

"ولاد رزق" يشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية وهم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرض مع بداية عام 2024 بمواصفات تصوير وإخراج عالمية. 

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