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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تحذر من ظاهرة جديدة بدايتها غدا الأربعاء.. تفاصيل

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الأعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،  إنه اعتبارا من غدا الأربعاء، سوف تشهد البلاد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى 4 درجات مئوية.

طقس دافئ جدا غدا

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة، المذاع على فضائية الأى تي سي، تقديم الأعلامية أنجي أنور، ويكون حالة الطقس، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما يكون دافئ جداعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد،أما خلال ساعات الليل، يكون الطقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

زيادة فترات سطوع الشمس يزيد الشعور بأرتفاع درجات الحرارة بدأ من غد الأربعاء

وأردفت ، سوف تتأثر البلاد بأرتفاع لمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس، كما تتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية تزيد الشعور بيأرتفاع درجات الحرارة بمعدل من درجتين لأربعة درجات.

وحذرت الأرصاد من الشبورة المائية الكثيفة صباحا مستمر، حيث يظل تأثيرها على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، تكون كثيفة أحيانا خلال الفترة من الساعة الرابعة صباحا حتى التاسعة صباحا تقريبا.

درجات الحرارة أغلب أنحاء البلاد حالة الطقس القاهرة الكبرى دافئ جدا الطقس شديد البرودة الأربعاء

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