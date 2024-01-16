"أون تايم سبورتس" تحصل على حقوق بث أمم إفريقيا لكرة اليد

حصلت قنوات "أون تايم سبورتس" على حقوق بث مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تستضيف الصالات المغطاة باستاد القاهرة مباريات البطولة التي تقام غدا ، الأربعاء وحتى السبت الموافق 27 يناير الجاري، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، وكأس العالم 2025.

يُقام حفل افتتاح البطولة في تمام السادسة مساء يوم غد في الصالة المغطاة باستاد القاهرة، بينما يستهل المنتخب المصري مشواره في البطولة بلقاء غينيا الثامنة مساء.

تُنقل فعاليات البطولة عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، بجانب عدد من القنوات العربية والإفريقية الأخرى.

تأتي خطوة نقل الحدث الإفريقي المهم على قنوات "أون تايم سبورتس"، في إطار خطة تطوير قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لكافة قنوات القطاع.