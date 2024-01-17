منتخب السعودية يقلب تأخره لفوز بهدفين على عمان بأمم آسيا

نجح المنتخب السعودي في قلب تأخره أمام نظيره العماني لفوز بهدفين لهدف في المواجهة التي جرت على استاد خليفة الدولي لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس آسيا قطر 2023 التي تستمر حتى يوم 10 فبراير المقبل.

وتصدر منتخب تايلاند ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام منتخب السعودية، في حين بقي رصيد منتخب عمان وقرغيزيا خاليا من النقاط.

ويدين المنتخب السعودي بالفضل لمدافع الهلال علي البليهي الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة السادسة بعد التسعين، بعد أن سجل عبد الرحمن غريب هدف التعادل في الدقيقة 79، بينما سجل صلاح اليحيائي هدف المنتخب العماني الوحيد في الدقيقة 14 من علامة الجزاء.

ودخل الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي المتوج باللقب في 3 مناسبات من قبل المواجهة معتمدا على نظام اللعب 3/ 4/ 3 وحاول الاعتماد على الظهيرين الوهميين في الانطلاقات، بيد أن مدرب المنتخب العماني برانكو ايفانكوفيتش لعب بطريقة 4/ 1/2/ 3 محاولا الاختراق من العمق.

وانتظر المنتخب العماني 11 دقيقة حتى تمكن من الحصول على ركلة جزاء إثر مخالفة واضحة من المدافع السعودي حسان تمبكتي على المهاجم العماني محسن الغساني أعلن عنها الحكم الأسترالي شون إيفانز بمساعدة من تقنية حكم الفيديو المساعد، لينفذها لاعب نادي قطر القطري السابق صلاح اليحيائي عن يسار الحارس السعودي أحمد الكسار في الدقيقة 14 .

وواصل المنتخب السعودي هجماته بواسطة مهاجمه صالح الشهري الذي أهدر أكثر من فرصة داخل المنطقة لتعديل الكفتين الأولى في الدقيقة 40 حين وصلته الكرة من زميله سعود عبد الحميد بضربة رأسية، والثانية بعد أقل من دقيقتين حين صوب بجوار القائم الأيسر.

وقبل الدخول للاستراحة مرر سعود عبد الحميد بضربة رأسية الكرة لزميله سامي النجعي القادم من الخلف ليتابعها بقوة بيد أن الحارس العماني إبراهيم المخيني أنقذ الموقف ببراعة كبيرة في الدقيقة 45+ 3 لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب العماني بهدف نظيف.

في الشوط الثاني، كان من الواضح لجوء الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش للتحفظ الدفاعي وفرض مبدأ الحيطة والحذر والتركيز على مفاتيح لعب المنافس للحد من خطورته في منطقة العمليات، وزج بمعتز صالح بديلا لعصام الصبحي لتوفير الزخم الدفاعي المطلوب في منتصف الملعب، وأعطى المهاجم صلاح اليحيائي حرية التمركز في الثلث الأخير من ملعب المنافس في الهجمات المرتدة السريعة.

في المقابل، أجرى الإيطالي مانشيني بعض التغييرات الهجومية فأشرك عبدالله رديف بهدف زيادة الربط بين الخطوط، لاسيما أن المنتخب العماني عاد إلى مواقعه الخلفية للمحافظة على تقدمه واعتمد على الكرات العكسية والاستفادة من أخطاء المدافعين.

وكاد صلاح اليحيائي أن يضاعف النتيجة للمنتخب العماني قبل ربع ساعة من نهاية الوقت الأصلي حين تمكن من الإفلات من رقابة الدفاع السعودي ليدخل الجزاء ويصوب كرة بطريقة رائعة لكنها مرت بمحاذاة العارضة والقائم الأيمن في الدقيقة 73 .

وفي غمرة انشغال المنتخب العماني بالهجمات العكسية، تمكن البديل عبدالرحمن غريب بعد دخوله بديلا من تعديل النتيجة للمنتخب السعودي حين وصلته الكرة داخل المنطقة من زميله علي لاجامي ليراوغ الدفاع العماني ويضع الكرة بالشباك في الدقيقة 79 .

وواصل مانشيني سلسلة التغييرات فأشرك المهاجم فراس البريكان مكان أفضل لاعب في آسيا لعام 2022 سالم الدوسري كما دفع بلاعب اتحاد جدة فيصل الغامدي مكان محمد كنو في مسعى منه لزيادة الفاعلية الهجومية وتكثيف الضغط على مرمى المنتخب العماني.

ومع احتساب حكم المباراة الأسترالي ايفانز لـ8 دقائق كوقت بدلا عن الضائع حاول المنتخب السعودي زيادة الضغط في منطقة جزاء المنافس بيد أنه أهدر عدة فرص قبل أن يتمكن المدافع علي البليهي من كسر التعادل بضربة رأسية رائعة بعد أن وصلته الكرة من زميله علي لاجامي وبعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد تم تثبيت الهدف ليخرج المنتخب السعودي بانتصار ثمين وضعه في وصافة المجموعة خلف تايلاند المتصدر بفارق الأهداف.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم 21 يناير الجاري، حيث يلعب منتخب عمان مع تايلاند، وقرغيزيا مع السعودية.