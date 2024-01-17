تاو وديانج| مالي تفوز على جنوب أفريقيا بكأس الأمم 2-0

نجح منتخب مالي في الفوز على نظيره منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 2-0 الثلاثاء على ملعب أمادو جون كوليبالي في كورهوغو، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في كوت ديفوار

وسجّل هاماري تراوريه في الدقيقة 60) ولاسين سينايوكو في الدقيقة 66 الهدفين بعد ما أضاع بيرسي تاو ركلة جزاء لجنوب أفريقيا في الدقيقة 19.

وفي المجموعة ذاتها، منيت تونس بخسارة صادمة أمام ناميبيا 0-1 على الملعب نفسه.

وتتصدّر مالي الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق هدف أمام ناميبيا، فيما تأتي تونس ثالثة من دون رصيد أمام جنوب أفريقيا.

وفي الجولة الثانية، تلعب تونس مع مالي في 20 يناير ، فيما تلتقي ناميبيا مع جنوب أفريقيا في اليوم التالي.