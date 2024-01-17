عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تاو وديانج| مالي تفوز على جنوب أفريقيا بكأس الأمم 2-0

صدى البلد

نجح منتخب مالي في الفوز على نظيره منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 2-0 الثلاثاء على ملعب أمادو جون كوليبالي في كورهوغو، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في كوت ديفوار

وسجّل هاماري تراوريه  في الدقيقة 60) ولاسين سينايوكو في الدقيقة 66 الهدفين بعد ما أضاع بيرسي تاو ركلة جزاء لجنوب أفريقيا في الدقيقة 19.

وفي المجموعة ذاتها، منيت تونس بخسارة صادمة أمام ناميبيا 0-1 على الملعب نفسه.

وتتصدّر مالي الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق هدف أمام ناميبيا، فيما تأتي تونس ثالثة من دون رصيد أمام جنوب أفريقيا.

وفي الجولة الثانية، تلعب تونس مع مالي في 20 يناير ، فيما تلتقي ناميبيا مع جنوب أفريقيا في اليوم التالي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2024| جدول وأماكن الصرف.. هذا موعد تطبيقها والفئات المستحقة

رسميا.. ياسمين عبد العزيز تعلن طلاقها من أحمد العوضي

تراجع مفاجيء| الذهب يهبط من أعلى سعر.. ومفاجاة في قيمة الجنيه الآن

أول تعليق من العوضي بعد إعلان انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

بعد لحظات من نشرها.. لماذا حذف حساب منتخب مصر تغريدة محمد صلاح؟

طلقها في عيد ميلادها .. شاهد رسالة أحمد العوضي للفنانة ياسمين عبد العزيز قبل الانفصال

520 جنيها دفعة واحدة.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب في مصر

بيان عاجل من حماس بعد إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد يحيى السنوار

موضوعات متعلقة

مدرب قطر: نسعى للفوز على طاجيكستان لضمان التأهل إلى ثمن النهائي بأمم آسيا

مدرب لبنان: نسعى للفوز على الصين للمحافظة على حظوظنا في أمم آسيا

إعارة| التونسي حنبعل المجبري ينتقل رسميا إلى إشبيلية الإسباني

تشاكا يفوز بجائزة أفضل لاعب سويسري للمرة الثالثة في تاريخه

مدرب الصين: نسعى للفوز على لبنان للتأهل للدور القادم بأمم أسيا

تايلاند تفوز بثنائية على حساب قيرغيزيا في أمم أسيا

ديبالا مودعا مورينيو: شكرا يا مستر والعمل معك متعة

ناميبيا تفجر المفاجأة وتفوز على تونس بأمم إفريقيا

ترشيحاتنا

اخبار مصر24ساعة|موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024.. حساب بنكي جديد بعائد 23%

فاشل.. روسيا تعلق على اجتماع دافوس حول أوكرانيا

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعطيل وصول المساعدات إلى غزة سببه إسرائيل وليس مصر..فيديو

كلام رخيص|ريهام حجاج تكشف حقيقة تعليقها على خبر انفصال ياسمين عبد العزيز

تاو وديانج| مالي تفوز على جنوب أفريقيا بكأس الأمم 2-0

إغراءات باريس سان جيرمان مازالت مستمرة.. «مبابي» يصدم ريال مدريد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا يُصاب الأطفال بالتهاب اللوز أكثر من غيرهم؟.. اعرف الأسباب

أبرزها القلب والكوليسترول.. تناول الترمس عدة مرات في الشهر يحميك من أخطر الأمراض

مصر تحتل مركزا مرعبا.. إليك نصائح الإقلاع عن التدخين

في الجو البارد.. أطعمة تساعدك على الشعور بالدفء

فيديو

محمد المجذوب يرزق بمولود جديد .. فيديو

فقد ابنه وزوجته وابنته.. دخول وائل الدحدوح مصر قادما من غزة

هل صدقت تنبؤات العرافة؟ .. انفصال العوضي وياسمين عبد العزيز.. والجمهور: هزار!

أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي والتنبؤ بانفصالهما.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ