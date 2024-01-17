رئيس الوزراء الفلسطيني: تعطيل وصول المساعدات إلى غزة سببه إسرائيل وليس مصر..فيديو

تحدث الدكتور محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني بصورة قاطعة عن "مزاعم وأكاذيب" فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح، متابعاً:"منذ بداية الاحداث هناك ايضا غرفة عمليات مشتركة لادخال المساعدات والمعطل الرئيسي بالنسبة لنا هو إسرائيل"

وأضاف محمد أشتية خلال لقاء ه مع برنامج “ كلمة أخيرة “، المذاع عبر فضائية ”ON”، أن مصر تحاول بكل جهدها من أجل إدخال المساعدات والادوية لقطاع غزة وكل مايحتاجه القطاع وأن التعنت الاساسي سببه إسرائيل وهناك إجراءات قاسية من الجانب الاسرائيلي بشأن عملية " التفتيش " و حتى الصحافة الدولية منعت من دخول قطاع غزة.

إلقاء اللائمة على مصر هذا أمر لايقبله العالم



متابعاً: " وهذه قد تكون الجبهة الوحيدة التي يستطيع من خلالها الصحفيين الدولين من دخول القطاع وكنا لانريد أن تغيب صورة العدوان على شعبنا في قطاع غزة عن شاشات التلفزة الدولية في مختلف العالم "



أكد أشتيه أن كل ماتردده إسرائيل في هذا الشأن مجافي للحقيقة، لافتاً إلى ان مصر لديها معبر واحد وهو معبر رفح ولكن إسرائيل تتحكم في خمسة معابر في قطاع غزة مستنكراً: “هل يعقل أننا من رام الله عندما نريد أن نرسل مساعدات لمدينة غزة التي تبعدها مسافة قرابة ساعة وأإربعين دقيقة بالسيارة..بل يعقل أن نرسل تلك المساعدات إلى الاردن ومن الاردن إلى القاهرة ومن القاهرة إلى العريش ومن العريش إلى رفح ؟ هل يعقل ذلك؟”

وتابع:" إلقاء اللائمة على مصر هذا أمر لايقبله العالم وأنا أعلم علم يقين أن مصر سيكون لها الرد المناسب في هذا الموضوع "

