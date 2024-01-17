عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعطيل وصول المساعدات إلى غزة سببه إسرائيل وليس مصر..فيديو

الدكتور محمد أشتية
الدكتور محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني

تحدث الدكتور محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني بصورة قاطعة عن "مزاعم وأكاذيب" فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح، متابعاً:"منذ  بداية الاحداث   هناك ايضا غرفة عمليات مشتركة لادخال المساعدات والمعطل الرئيسي بالنسبة لنا  هو إسرائيل"

وأضاف محمد أشتية  خلال لقاء ه مع برنامج “ كلمة أخيرة “، المذاع عبر فضائية ”ON”، أن مصر   تحاول بكل جهدها من أجل إدخال المساعدات والادوية لقطاع غزة وكل مايحتاجه القطاع  وأن التعنت الاساسي سببه إسرائيل  وهناك إجراءات قاسية من الجانب الاسرائيلي  بشأن عملية " التفتيش " و حتى الصحافة الدولية منعت من دخول قطاع غزة.

إلقاء اللائمة على مصر هذا أمر لايقبله العالم 


متابعاً: " وهذه   قد تكون الجبهة الوحيدة التي يستطيع من خلالها الصحفيين الدولين من دخول القطاع وكنا  لانريد  أن تغيب  صورة العدوان على  شعبنا في قطاع غزة عن شاشات التلفزة الدولية  في مختلف العالم "


أكد أشتيه أن كل ماتردده إسرائيل في هذا الشأن مجافي للحقيقة، لافتاً إلى ان مصر لديها معبر واحد وهو معبر رفح  ولكن إسرائيل تتحكم في  خمسة معابر في قطاع غزة مستنكراً: “هل يعقل أننا من رام الله  عندما نريد أن نرسل مساعدات  لمدينة غزة التي تبعدها مسافة  قرابة ساعة وأإربعين دقيقة   بالسيارة..بل يعقل أن نرسل تلك المساعدات إلى الاردن ومن الاردن إلى القاهرة ومن القاهرة إلى العريش ومن العريش إلى رفح ؟ هل يعقل ذلك؟”
وتابع:" إلقاء اللائمة على مصر هذا أمر لايقبله العالم  وأنا أعلم علم يقين أن مصر سيكون لها الرد المناسب في هذا الموضوع  "
 

 

مصر رئيس الوزراء الفلسطيني غزة قطاع غزة المساعدات الانسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2024| جدول وأماكن الصرف.. هذا موعد تطبيقها والفئات المستحقة

رسميا.. ياسمين عبد العزيز تعلن طلاقها من أحمد العوضي

تراجع مفاجيء| الذهب يهبط من أعلى سعر.. ومفاجاة في قيمة الجنيه الآن

أول تعليق من العوضي بعد إعلان انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

بعد لحظات من نشرها.. لماذا حذف حساب منتخب مصر تغريدة محمد صلاح؟

طلقها في عيد ميلادها .. شاهد رسالة أحمد العوضي للفنانة ياسمين عبد العزيز قبل الانفصال

520 جنيها دفعة واحدة.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب في مصر

بيان عاجل من حماس بعد إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد يحيى السنوار

ترشيحاتنا

اخبار مصر24ساعة|موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024.. حساب بنكي جديد بعائد 23%

فاشل.. روسيا تعلق على اجتماع دافوس حول أوكرانيا

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعطيل وصول المساعدات إلى غزة سببه إسرائيل وليس مصر..فيديو

كلام رخيص|ريهام حجاج تكشف حقيقة تعليقها على خبر انفصال ياسمين عبد العزيز

تاو وديانج| مالي تفوز على جنوب أفريقيا بكأس الأمم 2-0

إغراءات باريس سان جيرمان مازالت مستمرة.. «مبابي» يصدم ريال مدريد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا يُصاب الأطفال بالتهاب اللوز أكثر من غيرهم؟.. اعرف الأسباب

أبرزها القلب والكوليسترول.. تناول الترمس عدة مرات في الشهر يحميك من أخطر الأمراض

مصر تحتل مركزا مرعبا.. إليك نصائح الإقلاع عن التدخين

في الجو البارد.. أطعمة تساعدك على الشعور بالدفء

فيديو

محمد المجذوب يرزق بمولود جديد .. فيديو

فقد ابنه وزوجته وابنته.. دخول وائل الدحدوح مصر قادما من غزة

هل صدقت تنبؤات العرافة؟ .. انفصال العوضي وياسمين عبد العزيز.. والجمهور: هزار!

أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي والتنبؤ بانفصالهما.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ