إغراءات باريس سان جيرمان مازالت مستمرة.. «مبابي» يصدم ريال مدريد

سيطرت على فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد ومساعدوه في إدارة الملكي حالة من الارتباك الشديد بسبب الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة "ليكيب" أن مسئولي النادي المدريدي تنتابهم حالة من الثقة بشأن النجاح في التعاقد مع مبابي بصفقة انتقال حر بنهاية الموسم الجاري.

وأضافت الصحيفة الفرنسية: "ولكن إدارة ريال مدريد تشعر أيضًا بالحذر وتأمل أن يحسم اللاعب قراره بناء على معايير تتعلق بطموحه الرياضي".

وأشارت: "رغم أن مبابي يبقى أولوية في أجندة بيريز للصفقات الصيفية فإن هناك أصواتاً داخل إدارة الملكي تشير إلى أن صفقة النجم الفرنسي لم تعد ضرورية".

وأكدت "ليكيب": "ريال مدريد ليس مستعدًا لتقديم إغراءات مالية لإقناع كيليان مبابي وتلبية كافة مطالب اللاعب مثلما فعلت في ربيع عام 2022".

وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع النادي الباريسي في 30 يونيو المقبل ويحق له التوقيع لأي نادٍ منذ بداية الشهر الحالي، حيث ارتبط اسمه بفريقي ريال مدريد وليفربول.

وذكرت تقارير صحفية أن باريس قدم عرضًا فلكيًا لتجديد عقد مبابي مقابل راتب سنوي قيمته 100 مليون يورو، بينما لن يدفع ريال مدريد أكثر من 30 مليون يورو.