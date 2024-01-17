تعليق صادم من زانيتي على إقالة مورينيو من تدريب روما

عبر خافيير زانيتي، نائب رئيس نادي إنتر ميلان، عن آسفه لإقالة جوزيه مورينيو من منصبه كمدير فني لروما.

وقال زانيتي في تصريحات أبرزها موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي: "أنا آسف جدا لجوزيه الذي تربطني به علاقة رائعة".

وأضاف: "أعرف شخصيته واحترافيته الكبيرة، أنا آسف لأن الأمر وصل إلى هذه النهاية لأنه أراد أن يقدم أداءً جيدًا مع روما".

وعن خوض إنتر نصف نهائي السوبر الإيطالي، أمام لاتسيو يوم الجمعة المقبل، علق أسطورة النيراتزوري: "كل كؤوس السوبر التي فزت بها جاءت بعد مباريات مثيرة للغاية، أتذكر في عام 2006 عندما فزنا على روما بنتيجة 4-3، حيث جاء الفوز بعد التأخر بثلاثية نظيفة".

وتابع: "كأس السوبر هي البطولة التي يجب القتال من أجلها، وأن تقدم كل ما لديك لأنها تثري تاريخ النادي الذي يفوز بها".

وأعلن النادي الإيطالي صباح اليوم الثلاثاء، إقالة مورينيو من منصبه بعد سلسلة من النتائج السلبية آخرها الخسارة أمام لاتسيو بكأس إيطاليا، والهزيمة ضد ميلان بالدوري الإيطالي.