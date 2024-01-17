المالي «أمادو هايدارا» يتوج بجائزة أفضل لاعب بمباراة جنوب أفريقيا بكأس الأمم

توّج اللاعب أمادو هايدارا لاعب منتخب مالي بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية.

وحقق منتخب مالي فوزا ثمينا علي منتخب جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب أمادو جون كوليبالي في إطار الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية رقم 34 في كوت ديفوار.

وقدم أمادو هايدارا متوسط ميدان لايبزيج الألماني مباراة كبيرة لمنتخب بلاده مالي أمام جنوب إفريقيا ،وساعد النسور المالية في الفوز باللقاء والظفر بالثلاث نقاط.

وتصدر منتخب مالي المجموعة برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب ناميبيا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط ،بينما تذيل منتخب جنوب إفريقيا المجموعة بدون أي رصيد من النقاط وبفارق الأهداف عن منتخب تونس صاحب المركز الثالث.

ويواجه منتخب مالي في الجولة الثانية منتخب تونس يوم السبت القادم ،بينما يلعب منتخب جنوب إفريقيا أمام ناميبيا يوم الأحد المقبل.