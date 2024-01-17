عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إشبيلية يتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس ملك إسبانيا

إشبيلية
إشبيلية

تمكن إشبيلية في الفوز خارج قواعده على خيتافي  بنتيجة 3-1، في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء، ليتأهل لدور الثمانية.

انتهت الـ 45 دقيقة الأولى من المباراة التي احتضنها ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، بتعادل إيجابي بهدف في كل شبكة، حيث افتتح الفريق الأندلسي باب التسجيل سريعا بعد 8 دقائق بقدم النجم المخضرم سيرجيو راموس، ولكن أدرك خيتافي التعادل في الدقيقة 23 بفضل جناحه المخضرم خايمي ماتا.

الشوط الثاني شهد تألقا فوق العادة لمهاجم إشبيلية الشاب إيساك روميرو، الذي تكفل بتسجيل هدفي "قتل" المباراة، الثاني والثالث، في الدقيقتين 48 و55، وهما أول هدفين لصاحب ال23 عاما مع الفريق الأول.

وضرب فريق المدرب كيكي فلوريس أكثر من عصفور بهذه النتيجة، حيث أنه نسى بها أحزان نتائج السلبية في الليجا بثلاثة هزائم متتالية.

كما أن إشبيلية واصل مسيرته الإيجابية في كأس الملك بعد أن استهل مشواره بالفوز على راسينج فيرول، فريق الدرجة الثانية، (1-2).

يذكر أن قرعة دور الثمانية ستقام يوم الجمعة المقبل داخل مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم في مدريد.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2024| جدول وأماكن الصرف.. هذا موعد تطبيقها والفئات المستحقة

رسميا.. ياسمين عبد العزيز تعلن طلاقها من أحمد العوضي

تراجع مفاجيء| الذهب يهبط من أعلى سعر.. ومفاجاة في قيمة الجنيه الآن

أول تعليق من العوضي بعد إعلان انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

بعد لحظات من نشرها.. لماذا حذف حساب منتخب مصر تغريدة محمد صلاح؟

طلقها في عيد ميلادها .. شاهد رسالة أحمد العوضي للفنانة ياسمين عبد العزيز قبل الانفصال

520 جنيها دفعة واحدة.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب في مصر

بيان عاجل من حماس بعد إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد يحيى السنوار

موضوعات متعلقة

أتلتيك بيلباو يتأهل لدور الثمانية بكأس ملك إسبانيا بفوزه على ديبورتيفو ألافيس

تعليق صادم من زانيتي على إقالة مورينيو من تدريب روما

يوفنتوس يفوز على ساسولو بثلاثية نظيفة بالدوري الإيطالي

تاو وديانج| مالي تفوز على جنوب أفريقيا بكأس الأمم 2-0

إغراءات باريس سان جيرمان مازالت مستمرة.. «مبابي» يصدم ريال مدريد

منتخب السعودية يقلب تأخره لفوز بهدفين على عمان بأمم آسيا

مدرب قطر: نسعى للفوز على طاجيكستان لضمان التأهل إلى ثمن النهائي بأمم آسيا

مدرب لبنان: نسعى للفوز على الصين للمحافظة على حظوظنا في أمم آسيا

ترشيحاتنا

اخبار مصر24ساعة|موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024.. حساب بنكي جديد بعائد 23%

فاشل.. روسيا تعلق على اجتماع دافوس حول أوكرانيا

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعطيل وصول المساعدات إلى غزة سببه إسرائيل وليس مصر..فيديو

كلام رخيص|ريهام حجاج تكشف حقيقة تعليقها على خبر انفصال ياسمين عبد العزيز

تاو وديانج| مالي تفوز على جنوب أفريقيا بكأس الأمم 2-0

إغراءات باريس سان جيرمان مازالت مستمرة.. «مبابي» يصدم ريال مدريد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا يُصاب الأطفال بالتهاب اللوز أكثر من غيرهم؟.. اعرف الأسباب

أبرزها القلب والكوليسترول.. تناول الترمس عدة مرات في الشهر يحميك من أخطر الأمراض

مصر تحتل مركزا مرعبا.. إليك نصائح الإقلاع عن التدخين

في الجو البارد.. أطعمة تساعدك على الشعور بالدفء

فيديو

محمد المجذوب يرزق بمولود جديد .. فيديو

فقد ابنه وزوجته وابنته.. دخول وائل الدحدوح مصر قادما من غزة

هل صدقت تنبؤات العرافة؟ .. انفصال العوضي وياسمين عبد العزيز.. والجمهور: هزار!

أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي والتنبؤ بانفصالهما.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ