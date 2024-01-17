إشبيلية يتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس ملك إسبانيا

تمكن إشبيلية في الفوز خارج قواعده على خيتافي بنتيجة 3-1، في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء، ليتأهل لدور الثمانية.

انتهت الـ 45 دقيقة الأولى من المباراة التي احتضنها ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، بتعادل إيجابي بهدف في كل شبكة، حيث افتتح الفريق الأندلسي باب التسجيل سريعا بعد 8 دقائق بقدم النجم المخضرم سيرجيو راموس، ولكن أدرك خيتافي التعادل في الدقيقة 23 بفضل جناحه المخضرم خايمي ماتا.

الشوط الثاني شهد تألقا فوق العادة لمهاجم إشبيلية الشاب إيساك روميرو، الذي تكفل بتسجيل هدفي "قتل" المباراة، الثاني والثالث، في الدقيقتين 48 و55، وهما أول هدفين لصاحب ال23 عاما مع الفريق الأول.

وضرب فريق المدرب كيكي فلوريس أكثر من عصفور بهذه النتيجة، حيث أنه نسى بها أحزان نتائج السلبية في الليجا بثلاثة هزائم متتالية.

كما أن إشبيلية واصل مسيرته الإيجابية في كأس الملك بعد أن استهل مشواره بالفوز على راسينج فيرول، فريق الدرجة الثانية، (1-2).

يذكر أن قرعة دور الثمانية ستقام يوم الجمعة المقبل داخل مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم في مدريد.

