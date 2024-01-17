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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: الشعب يثق في الرئيس السيسي بلا حدود.. وائل الدحدوح: نثمن أي جهد تقوم به الشقيقة مصر لدعم حقوق شعبنا| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.

 

أسامة ربيع يوضح تأثير هجمات الحوثيين على حركة الملاحة في قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس تأثرًا سلبًا بما يحدث في البحر الأحمر من أعمال عدائية ضد بعض السفن، مشيرًا إلى أن  هناك بعض الشركات قامت بتعليق الملاحة في البحر الأحمر، وجزء من هذه السفن سيذهب إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

 

مجاهد نصار عن وزير التموين: لم يعد قادرا على التحكم بزمام الأمور

كشف مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، أن وضع وزارة التموين في الأيام الأخيرة بات صعبا، وهناك مشكلة كبيرة في منظومة الوزارة.

 

طارق الشناوي يفجر مفاجأة غير متوقعة عن انفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، تفاصيل جديدة عن انفصال على انفصال الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، مشيرا إلى أن الأغلب أن ياسمين عبدالعزيز هي من طلبت الطلاق.

 

بلينكن: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تهدد برفع أسعار بعض السلع

أكد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، أن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر أجبرت السفن على اتخاذ مسارات أطول ما يهدد برفع أسعار بعض السلع، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

 

موسى لوزير التموين: مصر لديها فائض من الأرز إزاي يكون عندنا أزمة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جلسة مجلس النواب، اليوم كانت تاريخية بمعنى الكلمة، في مواجهة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، مشيرا إلى أن البرلمان واجه الوزير واتهام الوزارة بالتقاعس في مواجهة الأزمات في الأسواق.

 

أحداث 2011 لن تتكرر|أحمد موسى: الشعب يثق في الرئيس السيسي بلا حدود

قال الإعلامي أحمد موسى، الناس ممكن تتحمل أي حاجة ولكن لن تتحمل فوضى ثانية ودعوات للتخريب ووجود دعاة للفوضى في الشوارع مرة الثانية.

 

وائل الدحدوح: نثمن أي جهد تقوم به الشقيقة مصر لدعم حقوق شعبنا

ثمن الصحفي الفلسطيني  وائل الدحدوح، أي جهد تقوم به الشقيقة مصر وكل الدول التي تسعى لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

شكرا للدولة المصرية.. نقيب الصحفيين: وائل الدحدوح رمز الصمود الفلسطيني

كشف خالد البلشي نقيب الصحفيين، تفاصيل وصول الزميل وائل الدحدوح إلى مصر عبر معبر رفح قادما من قطاع غزة.

 

رئيس الوزراء الفلسطيني: تعطيل وصول المساعدات إلى غزة سببه إسرائيل وليس مصر..فيديو

تحدث الدكتور محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني بصورة قاطعة عن "مزاعم وأكاذيب" فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح، متابعاً:"منذ  بداية الاحداث   هناك ايضا غرفة عمليات مشتركة لادخال المساعدات والمعطل الرئيسي بالنسبة لنا  هو إسرائيل"

اخبار التوك شو أحمد موسى وائل الدحدوح التموين غزة

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