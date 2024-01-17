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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا ترحب بإعلان قطر الاتفاق على تسليم أدوية للرهائن في غزة

جون كيربي
جون كيربي

رحبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإعلان قطر أنها توصلت إلى اتفاق لتوصيل الأدوية إلى الرهائن الإسرائيليين في غزة.

جاء ذلك حسبما قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

من جانبه، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في تصريحات صحفية إن واشنطن تواصل بذل كل الجهود لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن.

فيما نقلت "القناة 12" العبرية عن كيربي قوله إن واشنطن تجري مناقشات جدية ومكثفة للغاية في قطر حول إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل أخري بين إسرائيل وحركة حماس.

وفي وقت سابق، قالت المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، إنه لا يمكن التعامل مع تصاعد التوتر في ‎البحر الأحمر بشكل منفصل عن الحرب في ‎غزة.

وأوضح المسئول القطري، في تصريحات له: “لا يمكن أن نتحدث عن حل للتوترات في المنطقة إذا تجاهلنا وضع الحرب في غزة”.

وأضاف: “أكدنا مرارا أن الوسائل العسكرية لا يمكن أن تؤدي إلى إنهاء التوتر بالبحر الأحمر”.

وأشار إلى أن هناك تسريبات تنشر في وسائل الإعلام غرضها تخريب جهود المفاوضات على الأرض، مشددا على أن الجهود مستمرة من أجل عودة العملية التفاوضية والوساطة لإيقاف الحرب.

وتابع: “إذا لم تتوقف هذه الحرب فإن التداعيات الإقليمية ستستمر وهناك خطر أمني متزايد في المنطقة بسبب التطورات في البحر الأحمر”.

واختتم المسئول القطري تصريحاته قائلا: “التصعيد المستمر على الأرض في غزة يقوّض جهود الوساطة القطرية”.

إسرائيل وحركة حماس إسرائيل الامن القومي الامريكي واشنطن قطر

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