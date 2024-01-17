لاعب الأهلي سابقا.. إبراهيم عبد الجواد يكشف صفقة تبادلية سوبر لنادي الزمالك

أعلن الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن صفقة تبادلية سوبر بين نادي الزمالك و مودرن فيوتشر عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب ابراهيم عبد الجواد : صفقة تبادلية على نفس سيناريو عمر كمال👌".. إبراهيم عبد الجواد يكشف مفاجأة عن صفقة زمالكاوية قادمة من مودرن فيوتشر ، وهو ناصر ماهر لاعب خط وسط النادي الاهلي سابقا وعلي الجانب الاخر انتقال عمرو السيسي الي فيوتشر رفقا عبدلله محمد .

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.