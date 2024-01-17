الأعور: 18 ألف جريح وقتيل للاحتلال.. وحماس تمتلك 70% من قدراتها

كشف الدكتور على الأعور الباحث فى الشئون الإسرائيلية، تفاصيل اطلاق المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية، مشيرا إلى أنه تم إطلاق رشقات صاروخية دفعة واحدة على نتيفوت وبلاد مجاورة لإسرائيل.

وأضاف الدكتور على الأعور، خلال مداخلة عبر زووم من القدس ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الإعلام الإسرائيلى قال أن حماس مازالت تمتلك 70% من قدراتها العسكرية، كما أن قناة عبرية أكدت أنهم مازالت لدي المقاومة قوة وسلاح لمقاومة الجيش الإسرائيلى لمدة عام على الأرض.

وأضاف الدكتور على الأعور الباحث فى الشئون الإسرائيلية، أن المقاومة لديها قوة صاروخية تكفى لمدة عام فى المواجهة، وأعداد القتلى فى جيش الاحتلال تزداد يوما بعد يوم، والمقاومة تسجل إنتصارات جديدة، حيث بلغ عد المصابين والجرحى والقتلى فى جيش الاحتلال 18 ألف.





