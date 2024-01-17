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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق: الرطوبة ليست سبب سوء أداء منتخب مصر أمام موزمبيق

صدى البلد

أكد وليد صلاح عبداللطيف نجم الزمالك السابق، أن منتخب المغرب اتخذ قرارًا سليمًا بالتواجد مبكرًا في كوت ديفوار للتعود على عامل الرطوبة، لكن هذا الأمر ليس له علاقة بأداء بعض الفرق منها منتخب مصر، مشيرا إلى أن الرطوبة لم تكن سببا في الأداء والنتيجة أمام موزمبيق.

وقال وليد صلاح في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية ETC: "هناك ظاهرة يجب دراستها، في ظل سوء النتائج للفرق الكبرى في أمم إفريقيا، والشوط الأول الجميع توقع أن الجزائر سيكون منافسا قويا، لكن الشوط الثاني قدم أداء سيئ للغاية، رغم أن البعثة الجزائرية تواجدات في كوت ديفوار مبكرا وقبل اسبوع من انطلاق البطولة".

وأضاف: "روي فيتوريا كان يعتمد على طرق كثيرة في المباراة الماضية منها دخول صلاح إلى جوار مصطفى محمد كمهاجم ثانٍ وترك الفرصة لـ زيزو من أجل اللعب كجناح أيمن، لكن هذا الأمر لم يكن مفيدًا وكانت هناك (زحمة) في العمق، وتأثرت الجبهة اليمني بعد زيادة محمد هاني للهجوم".

وواصل: "علينا أن ندرس كيف تطورت منتخبات إفريقيا التي كانت ضعيفة في السابق، كيف تطورت هذه الفرق إلى مستوى قوي، والآن أصبحنا نشاهد تراجع واضح لمنتخبات كبرى على مستوى إفريقيا".

وواصل: "منتخب بوركينا فاسو تطور بشكل جيد، لكن لم يُعد هناك فوارق كثيرة بين المنتخبات الإفريقية وهي ظاهرة واضحة في البطولة، والدليل الرأس الأخضر متصدر المجموعة الثانية على منتخبات مصر وغانا".

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