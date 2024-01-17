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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وليد صلاح عبداللطيف: أتمنى مشاركة فتوح أمام غانا.. ومحمد هاني مظلوم دفاعيًا

صدى البلد

أكد وليد صلاح عبداللطيف نجم الزمالك السابق، أن لاعبي منتخب مصر بالتأكيد تحدثوا كثيرا فيما بينهم عما حدث في لقاء موزمبيق، مشيرا إلى أنه حاليا لابد أن يكون لديهم طاقة وحافز كبير للفوز على غانا، خصوصا بعد ردود أفعال الشارع المصري بعد المباراة الأولى في أمم إفريقيا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية ETC: "لابد أن نلعب بحماس وقوة ولكن بعقلانية، خصوصا في ظل عوامل الرطوبة هناك، بالتأكيد سيكون المستوى مختلف، واللعب بروح أفضل خلال المباراة المقبلة أمام غانا.. لم يعجبني في اللقاء السابق حالة الانهيار وسوء الأداء بعد استقبال الهدف الثاني، كان لابد ألا يمتلكنا الإحباط وأن نلعب بشكل أفضل".

وأضاف: "حمدي فتحي الأفضل أن يلعب في مركز 8، ومروان عطية لازال يحتاج للخبرات، وإمام عاشور كان يجيد اللعب دفاعًا وهجومًا في خلال وجوده مع الزمالك، ولذلك الافضل ان يلعب مروان وحمدي في مركز 6، ومعهم إمام عاشور أو وزيزو في مركز 8".

وزاد: "فتوح يجب أن يبدأ لقاء منتخب مصر أمام غانا، ومحمد هاني لاعب جيد ومظلوم في الجبهة اليمنى لأن الجناح الذي يلعب أمامه لا يعود كثيرا لمساندته دفاعيا سواء صلاح أو زيزو".

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