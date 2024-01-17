شروطها صعبة.. فرج عامر يكشف مفاجأة نارية بشأن العروض السعودية للاعبين المصريين

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن مفاجأة بشأن العروض السعودية الضخمة للاعبي كرة القدم عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر : العروض السعودية الضخمة للاعبي كرة القدم العالميين ليست سهلة ولها شروط صعبة وتفصيلية دقيقة ، وتعد هذه العقود أكبر مكاتب خبرة في هذا المجال في العالم.

يذكر أن أشادت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بنجم الرائد أمير سعيود، بعدما أصبح أكثر لاعب في عدد المراوغات الناجحة، بعد مرور 30 شهرًا من قدومه لدوري روشن السعودي.

ويتصدر سعيود، قائمة اللاعبين الأكثر مراوغة منذ موسم "2021-2022" بـ216 مراوغة ناجحة، مبتعدًا بفارق يزيد عن 60 مراوغة ناجحة عن أقرب لاعب يليه في اللائحة.

وقالت الرابطة عبر موقعها الرسمي: "سعيود نفسه لم يبدِ معرفته بأرقامه قبل أن نكشفها أمامه، لكنه لا يستطيع إخفاء شعوره بالسعادة، مع ما قاله إنه إحساس رائع أن أكون أفضل مراوغ في الدوري، خاصة مع تواجد الكثير من اللاعبين العالميين الكبار".

وأوضحت: "يحمل سعيود سحرًا خالصًا في قدميه، كلتيهما، فلا يكاد يعرف من سيواجهه، متى سيكون سعيود خلفه؟ فما كان من سيعود خلال 30 شهرًا سوى إضافة اللاعبين إلى أرقامٍ تلو أرقام، في رصيده من المراوغات".