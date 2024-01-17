أمير هشام يعلن عن صفقة جديدة للزمالك | تفاصيل

كشف الإعلامي أمير هشام عن مفاجأة نارية بشأن صفقات الزمالك المحتملة عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب أمير هشام: خبر بلس 90: الزمالك يعرض 10 لاعبين على مودرن فيوتشر للاختيار بينهما لضم ناصر ماهر.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.