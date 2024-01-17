محمد صبحي: أُجبرت على الاعتزال داخل الإسماعيلي ومش هيجي شبهي في الملاعب

أكد محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي السابق، أنه تم إجباره على الاعتزال داخل الإسماعيلي، عن طريق المواقف.

وتابع صبحي خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "قضيت عمري كله داخل الإسماعيلي، وعلى مدار الموسمين الماضيين يتم معاملتي بشكل غريب وكان طلعت يوسف المدير الفني السابق أحد الأسباب".

وأضاف محمد صبحي: "بقول أن استحق الأفضل، لأن لا يوجد شبهي ولن يأتي شبهي في الملاعب سواء على مستوى الإمكانيات أو الإخلاص، ولكن لم يتم حمايتي أو مساعدتي كما يحصل مع اللاعبين في الأندية الأخرى".