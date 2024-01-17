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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بأسوان تنفذ ورشة عمل عن فن كتابة المقال

ورشة عمل بأسوان
ورشة عمل بأسوان

أقام النادي الثقافي بمديرية الشباب والرياضة بأسوان ورشة عمل عن فن كتابة المقال بمركز شباب بدر داخل مدينة أسوان

 بحضور الكاتب محمد علاء الدين عبد الحميد، وقد أشار إلى كيفية كتابة المقال ودور الكتابة فى صناع مقال نجاح و طرح أعضاء النادى الثقافى فى أسئلة على المحاضر وتبادل المعلومات عن المقال حيث شارك أعضاء النادى الثقافى فى الورشة. 

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كتابة المقال

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء اشرف عطية محافظ أسوان، ونجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وبتوجيهات وكيل الوزارة ناصر سليم عبد المجيد، وأفراح سيد حسن وكيل المديرية للشباب، وزياد أحمد يس مدير عام الإدارة العامة الشباب. 

 

 

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