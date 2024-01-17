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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد الغني ينتقد لاعبي المنتخب: معندناش تفكير غير في السفر والفلوس

صدى البلد

وجه الإعلامي مجدي عبد الغني  رسالة شديدة اللهجة للاعبي منتخب مصر عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب مجدي عبد الغني :إحنا معندناش تفكير غير في السفر والفلوس.. مقدمة ناريـة لـ مجدي عبدالغني قبل مواجهة مصر وغانا: المحصلة كل سنة وأنت طيب .

 

تعادل منتخب مصر مساء الأحد، أمام منتخب موزمبيق في أولى جولات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك على استاد فيليكس هوفويت بوينجي.

من المقرر أن يواجه منتخب مصر منتخب غانا في المباراة التالية ضمن المجموعة الثانية.

موعد مباراة منتخب مصر وغانا في كأس أمم أفريقيا:

يتلقي المنتخب المصري نظيره الغاني يوم الخميس المقبل، 18 يناير الجاري، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة للمباراة: ستكون قناة beIN SPORTS هي القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وغانا، حيث تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية.
 

مجدي عبد منتخب مصر لاعبي منتخب مصر مصر و غانا

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