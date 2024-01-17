أمريكا ترفض إصدار تقرير بشأن انتهاكات إسرائيل في غزة.. تفاصيل

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، قرارا من شأنه أن يجبر وزارة الخارجية على إعداد تقرير في غضون 30 يوما لفحص ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في عدوانها في غزة.

وحسب وكالة “رويترز”، صوت 54 من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح إلغاء القرار، مما يعني أنه لا يمكن المضي قدمًا في هذا الإجراء.

وفي حين تم وقف هذا الإجراء بسهولة، لكنه يعكس القلق المتزايد بين بعض رفاق الرئيس جو بايدن الديمقراطيين، وخاصة على اليسار، بشأن توريد الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل.

وقال السيناتور بيرني ساندرز في خطاب قبل التصويت حث فيه على دعم القرار، "يجب أن نضمن أن المساعدات الأمريكية تستخدم بما يتوافق مع حقوق الإنسان وقوانيننا"

وأعرب عن أسفه لما وصفه بفشل مجلس الشيوخ في النظر في أي إجراء ينظر إلى القرار وتأثير الحرب على المدنيين".

وكان البيت الأبيض قد قال إنه يعارض القرار الذي كان من الممكن أن يمهد الطريق نحو فرض شروط على المساعدات الأمنية لإسرائيل.