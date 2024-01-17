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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد أشتيه: الرئيس السيسي قال «لن نكون بديلاً عن السلطة الفلسطينية بقطاع غزة»|فيديو

محمد أشتيه رئيس الوزراء
محمد أشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني

قال محمد أشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني، إن مسار اليوم التالي بعد "العدوان" يحوي في طياته الكثير من الأسئلة والقليل من الإجابات ويتوقف على إجابات الكثير من الأسئلة  بداية من أي مدى زمني سوف يستمر الوجود العسكري في غزة .


وأضاف محمد أشتيه خلال لقائه على فضائية “ON” ، أن الشيء المؤكد أن  نتنياهو وحكومته يريدون إطالة أمد الحرب لأبعد مدى، لأن نهايتها تعني نهايتهم ، خاصة أن إسرائيل تتحدث عن اقتطاع  أو ضم  بعض المناطق تحت مسمى "مناطق عازلة" .

رئيس الوزراء الفلسطيني: قطاع غزة بها نحو 38 ألف موظف فلسطيني


ولفت رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن قطاع غزة بها نحو 38 ألف موظف فلسطيني تابعين للسلطة الفلسطينية موجودين في قطاع غزة منهم 19 ألف رجل أمن و18 ألف من الموظفين المدنيين في مختلف الوزارات، قائلاً: "والجميع  يعلم أن جوازات السفر وشهادات الميلاد وفواتير المياه تصدر من هنا من رام الله  وندفع ثمن فاتورة الكهرباء ونحن مسئولون عن البنية التحتية  وبالتالي من الناحية الفعلية لم نغادر  قطاع غزة منذ عام 2007  إلى اليوم".


وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن رفضه  لبعض الصيغ التي  تتحدث عن وضع قطاع غزة تحت الوصايا الدولية أو وصاية الأمم المتحدة أو أن يكون هناك قوة عربية، والدول العربية رفضت ذلك والرئيس السيسي قال: ما تريده  فلسطين نحن جاهزون من أجل المساعدة ولكن لن نكون بديلاً عن القيادة الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية وكذلك جلالة الملك  ملك الأردن أكد  ذلك.

وشدد على أن  مشهد ما بعد الحرب، بحاجة إلى تفاهم فلسطيني، وأن اليوم التالي يجب أن يحمل حلاً شاملاً لكافة الأراضي الفلسطينية  قائلا: وحدة القرار الفلسطيني بات أكثر إلحاحاً اليوم عن أي وقت مضى” .

رئيس الوزراء الفلسطيني العدوان غزة محمد اشتية الرئيس السيسي

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