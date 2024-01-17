عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط وعيد بالحرب.. كوريا الجنوبية تحذر قيادة «بيونج يانج» من أي قرار خاطئ

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

جدّد وزير دفاع كوريا الجنوبية شين وون سيك، تحذيره لكوريا الشمالية من أن قيادتها ستواجه نهايتها إذا اتخذت "قرارًا خاطئًا".

وحسب وكالة “يونهاب” للأنباء، دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في اجتماع برلماني يوم الاثنين لـ"مراجعة دستور البلاد لتعريف كوريا الجنوبية على أنها الدولة المعادية الأولى وتدوين الالتزام بالاحتلال الكامل للأراضي الكورية الجنوبية في حالة الحرب.

وقال شين "إن الخطاب الكوري الشمالي المتشدد يهدف إلى تعزيز الوحدة الداخلية في مواجهة الصعوبات الاقتصادية".

وأشار إلى التقارير الأخيرة التي تفيد بأن كوريا الجنوبية لم تجر عمليات تفتيش مناسبة لهدم كوريا الشمالية لمواقع الحراسة داخل المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، وذلك بموجب الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لعام 2018.

وأوضح أن هناك احتمالا كبيرا بأن تكون المنشآت الموجودة تحت الأرض في مواقع الحراسة المدمرة في الشمال لم تهدم، حيث شوهدت كوريا الشمالية مؤخرا وهي تقوم بترميمها بسرعة.

كوريا الجنوبية كوريا الشمالية الحرب الاتفاقية العسكرية هدم كوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع مفاجيء| الذهب يهبط من أعلى سعر.. ومفاجاة في قيمة الجنيه الآن

بعد لحظات من نشرها.. لماذا حذف حساب منتخب مصر تغريدة محمد صلاح؟

520 جنيها دفعة واحدة.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب في مصر

بيان عاجل من حماس بعد إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد يحيى السنوار

رقم غير مسبوق| صعود أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

ظهرت الآن.. نتيجة الصف الرابع الإبتدائي بالإسم ورقم الجلوس

خالد الغندور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك.. تفاصيل

وهو فاتح لايف .. انقلاب سيارة فادي خفاجة | تفاصيل

ترشيحاتنا

بمكوناته عظام بشرية.. عقار طبي في سيراليون يثير ضجة ويحوّل مُتعاطيه لزومبي|تفاصيل

كارت الخدمات المتكاملة.. تعرف على أماكن وشروط التقديم

الفقي: إسرائيل الآن كـ "الفأر في المصيدة"تلقي التهم على الآخرين|فيديو

رئيس الوزراء الفلسطيني: جميعنا ايدينا مفتوحة لإبرام اتفاق وطني..فيديو

مقطع فيديو يثير ضجة لجنود إسرائيليين يقتحمون خزانة منزل في غزة |شاهد

3 أسباب وراء ما حدث في سوق الذهب بمصر .. اعرف القصة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تي شيرت نانسي عجرم يثير ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي| سعره خرافي

بالأسود الشفاف.. سمية الخشاب تفاجئ متابعيها عبر إنستجرام بـ لوك غير متوقع|شاهد

اعتداء طالبة أمريكية على معلمتها العجوز بوحشية وتصويرها

بـ الشورت والأحمر الجريء.. زوجة ماجد المصري تثير ضجة في إيطاليا|شاهد

فيديو

محمد المجذوب يرزق بمولود جديد .. فيديو

فقد ابنه وزوجته وابنته.. دخول وائل الدحدوح مصر قادما من غزة

هل صدقت تنبؤات العرافة؟ .. انفصال العوضي وياسمين عبد العزيز.. والجمهور: هزار!

أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي والتنبؤ بانفصالهما.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ