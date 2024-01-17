وسط وعيد بالحرب.. كوريا الجنوبية تحذر قيادة «بيونج يانج» من أي قرار خاطئ

جدّد وزير دفاع كوريا الجنوبية شين وون سيك، تحذيره لكوريا الشمالية من أن قيادتها ستواجه نهايتها إذا اتخذت "قرارًا خاطئًا".

وحسب وكالة “يونهاب” للأنباء، دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في اجتماع برلماني يوم الاثنين لـ"مراجعة دستور البلاد لتعريف كوريا الجنوبية على أنها الدولة المعادية الأولى وتدوين الالتزام بالاحتلال الكامل للأراضي الكورية الجنوبية في حالة الحرب.

وقال شين "إن الخطاب الكوري الشمالي المتشدد يهدف إلى تعزيز الوحدة الداخلية في مواجهة الصعوبات الاقتصادية".

وأشار إلى التقارير الأخيرة التي تفيد بأن كوريا الجنوبية لم تجر عمليات تفتيش مناسبة لهدم كوريا الشمالية لمواقع الحراسة داخل المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، وذلك بموجب الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لعام 2018.

وأوضح أن هناك احتمالا كبيرا بأن تكون المنشآت الموجودة تحت الأرض في مواقع الحراسة المدمرة في الشمال لم تهدم، حيث شوهدت كوريا الشمالية مؤخرا وهي تقوم بترميمها بسرعة.