التصريح بدفن جثمان مدرس لقى مصرعه على يد شقيقته وزوجها بمشاجرة عائلية بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بقسم اول بشبرا الخيمة بمحافظة، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان مدرس لقي مصرعه بمشاجرة بين طرفين بسبب خلافات مصاهرة بينهما والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

وكانت قد شهدت منطقة عزبة عثمان بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية مشاجرة بين طرفين احدهما طرف أول: مندوب مبيعات 55 سنة، مصابًا بجرح قطعي في الرأس واشتباه كسر بالفك، وزوجته 48 سنة، مصابة بجرح قطعي باليد اليمنى، وقطع بأوتار الإبهام والسبابة والوسطى، وشقيقها 59، مدرس، مصاب بحرح بالرأس واليد اليمنى ولقي مصرعه فور وصوله للمستشفي.

والطرف الثانى شخص بالمعاش 53 سنة، مصابا بكدمات بالقدم، وزوجته 52 سنة مصابة بكدمات بالقدم، وزوجة نجله 25 سنة، مصابة بكدمات باليد اليمنى، وطالب 21 سنة، مصابا بجرح طعنى بالبطن.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة مشادة كلامية تطورت لمشاجرة استخدم فيها كلا الطرفين اسلحة بيضاء تعدا كلاهما على الآخر بسبب خلافات مصاهرة بينهما، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الطرفين وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.