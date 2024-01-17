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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«الأهرام»: هناك فكر جديد ومتطور يحكم عمل مؤسسات الدولة المصرية كافة

الأهرام
الأهرام

 أكدت صحيفة "الأهرام" أن هناك فكرا جديدا ومتطورا يحكم عمل مؤسسات الدولة المصرية كافة، وبالأخص الحكومة، وهو ما نراه في التوجه نحو دعم دور القطاع الخاص في مسيرة الاقتصاد الوطني، بصورة تحقق المصلحة العليا للبلاد.
وأفادت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأربعاء/، تحت عنوان (إدارة المطارات .. والقطاع الخاص)، بأنه في الوقت الذي تتسابق فيه دول المنطقة والعالم على تكليف شركات خاصة بمهام تشغيل وإدارة بعض من مطاراتها وموانيها، بات لزاما أن تواكب الدولة المصرية هذا التوجه، بما يحقق المنفعة العامة، بعيدا عن الشعارات، والقوالب الجامدة التي عفا عليها الزمن.
وأشارت الصحيفة إلى ظهور ذلك في تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ضرورة الاستعانة بشركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للركاب والمسافرين، وأيضا زيادة الإيرادات.
وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار مواصلة الدولة جهودها المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدني، بما يسهم في الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليميا وعالميا، على أن يكون ذلك وفق دراسات منهجية على أعلى المستويات، تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من إحداث عملية التطوير، ورفع كفاءة أداء العمل، ودعم الاقتصاد الوطني.
وذكرت "الأهرام" أنه خلال الاجتماع الذي عقده لبحث استراتيجية تطوير المطارات المصرية، عرض الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، وفي حضور المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال، جهود «الطيران المدني» لتطوير المطارات المصرية، وكيف أن هذا الجهد يأتي في إطار السعي لتحقيق رؤية «مصر 2030»، وكيف أنه يهدف إلى تطوير البنية التحتية للمطارات، وتيسير حركة الركاب والخدمات المقدمة إليهم، وزيادة الطاقات الاستيعابية الحالية والمنتظرة للمطارات، فضلا عن وسائل تطوير أسطول شركة «مصر للطيران» وباقي الشركات الأخرى، وهو ما لن يتحقق إلا عبر توطيد أطر التعاون الدولي، وزيادة التوجه نحو التحول الرقمي، فضلا عن تحسين التواصل الجوي، وتطوير الموارد البشرية والاهتمام بالتدريب.
ونبهت "الأهرام" إلى أنه لم يكن مفاجئا أن تحظى محصلة ما جاء في هذا الاجتماع باهتمام كبير في الدوائر الاقتصادية والإعلامية الدولية الكبرى التي رأت في هذا التوجه مؤشرا جيدا على مدى سعي الدولة المصرية إلى جذب الاستثمارات، ودعم الاقتصاد الوطني على أسس سليمة.
وأكدت الصحيفة أن قطاع الطيران المدني وحده، نجح بالفعل في جذب استثمارات بلغت أكثر من 28 مليار جنيه في الفترة من عام 2014 إلى عام 2023، وهو ما تزامن مع حدوث نمو ملموس في حجم الإيرادات والمصروفات التشغيلية لمطار القاهرة وباقي المطارات خلال العامين الماليين الأخيرين 2021 - 2022، و2022 - 2023، والتي أظهرت نموا ملموسا خلال العامين، وهو ما يؤكد مدى جاذبية هذا القطاع للاستثمارات الخارجية، مع تأكيد أن الحديث عن المطارات والقطاع الخاص، يرتكز على «الإدارة» و«التشغيل»، بصورة أساسية.

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