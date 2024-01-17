«صناعة الشر» و«جرائم إسرائيل ومستقبلها».. أبرز اهتمامات كبار كتاب الصحف المصرية

سلّط عدد من كبار الصحف المصرية الصادرة اليوم الأربعاء الضوء على مجموعة من الموضوعات التي تهتم بالشأنين المحلي والعالمي.

ففي مقاله صندوق الأفكار بصحيفة "الأهرام" وتحت عنوان (جالانت ومستقبل إسرائيل)، أفاد الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الصحيفة، بأنه شاهد تصريحات يوآف جالانت، وزير الحرب والعدوان الإسرائيلي، الأخيرة، تعليقا على مرور 100 يوم على الحرب، والذي وصف سكان غزة بأنهم "حيوانات بشرية تستحق القتل، والإبادة".

وأشار الكاتب إلى أن التصريحات الأخيرة أمس الأول كانت كلها تدور حول رغبته في مواصلة الحرب، وأنه لا بديل عن القتال حتى آخر لحظة للتخلص من المقاومة الفلسطينية إلى الأبد، وأن الأمن الإسرائيلي يعني ضرورة اللجوء إلى العنف، والقوة، والقتال، وأنه دون ذلك لن يكون هناك أمن للإسرائيليين، ولن يعود الأسرى.

ولفت إلى أنه لم يسمع كلمة واحدة من وزير الحرب الإسرائيلي عن إحلال السلام في المنطقة، أو إحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولو حتى من باب "التعبيرات الدبلوماسية" لوزير في الحكومة الإسرائيلية.

وأعرب سلامة عن أسفه الشديد لأنه أصبح هناك سباق بين وزراء الحكومة الإرهابية المتطرفة في إسرائيل نحو من يكون الأكثر تطرفا..هل نيتانياهو، أم بن جفير، أم سموتريتش، أم جالانت... أم غيرهم؟!.. لافتا إلى أن الكل يتسابق نحو التطرف، والإرهاب بكل قوة، ويرفع السقف إلى مالا نهاية، مما يهدد بإغراق المنطقة كلها في بحر من الفوضى، وتوسيع دائرة الصراع كما يحدث الآن بين الحوثيين في اليمن والقوات الأمريكية.

ونوه إلى أن الحكومة الإسرائيلية "هشة"، وهناك قطيعة شبه كاملة الآن بين نيتانياهو ووزير حربه، في محاولة من كل منهما للنجاة بنفسه بعد أن تضع تلك الحرب اللعينة أوزارها.. كما أن تطرف الحكومة الإسرائيلية دفع بوزير الحرب الإسرائيلي إلى أن يكون أكثر تطرفا، فهو الآن لا يرى إلا ضرورة استخدام القوة المفرطة للضغط على المقاومة الفلسطينية من أجل إطلاق سراح الأسرى، رغم مرور أكثر من 100 يوم على تلك الحرب من دون أن تحقق أهدافها.

وأشار الكاتب الصحفي إلى أنه شاهد في المقابل فيديو للأسرى الإسرائيليين وهم يناشدون حكومتهم وقف الحرب، وإطلاق سراحهم، ويتهمون القوات الإسرائيلية بقتل عدد منهم نتيجة القصف العشوائي، والعنيف للمباني، وسيارات الإسعاف.. مؤكدا (الكاتب) أن جنون الحكومة الإسرائيلية، وتطرفها جعلها تصم آذانها حتى عن إنقاذ أسراها، وعودتهم سالمين بدلا من قتلهم بنيران قواتها التي لم تعد تفرق بين المدنيين، والمقاومين، والأسرى.

وأعرب الكاتب عن اعتقاده بأن من يثق بالحكومة الإسرائيلية، أو يتخيل رغبتها في السلام "واهم"، و"مخدوع"، فلن يكون هناك سلام، ولا أمن، ولا أمان في المنطقة مادامت تلك التركيبة الشيطانية في الحكومة الإسرائيلية مستمرة.

وفي مقاله /بدون تردد/ بصحيفة "الأخبار" وتحت عنوان (أمريكا.. وجرائم إسرائيل)، قال الكاتب الصحفي محمد بركات إن رغم عمليات الإبادة الجماعية والمذابح اللاإنسانية للأطفال والنساء والشيوخ وكل المواطنين العزل من أهالي قطاع غزة، في ظل العدوان الإرهابي الغاشم الذي تشنه آلة الحرب والعدوان الإسرائيلية على القطاع طوال المائة يوم الماضية، مازال العالم يقف عاجزاً عن التحرك لوقف هذه الجرائم اللاإنسانية وغير المسبوقة.

وأكد أن العجز الدولي عن وقف إطلاق النار، ووضع نهاية للعدوان ووضع حد للمجازر وعمليات الإبادة الجماعية، الدائرة ضد الشعب الفلسطيني طوال الثلاثة شهور الماضية وحتى الآن، تتم بفعل فاعل مع سبق الإصرار والقصد.. هذا الفاعل الذي قام ويقوم بمنع التوصل إلى قرار دولي ملزم من مجلس الأمن، بوقف إطلاق النار، وتوقف الحرب اللاإنسانية الجارية دون هوادة على قطاع غزة، هو الولايات المتحدة الأمريكية، التي كانت ولاتزال تدعي أنها راعية السلام والمدافعة عن حقوق الإنسان في العالم كله، ومنطقتنا العربية والشرق أوسطية على وجه الخصوص.

ولفت إلى أنه طوال الثلاثة شهور الماضية وحتى الآن، مازالت الولايات المتحدة تقوم بدورها المخزي والمؤثم، في دعم ورعاية الدولة "الصهيونية العنصرية المتطرفة"، في عدوانها اللاإنساني على الشعب الفلسطيني، والجرائم التي ترتكبها هناك، دون رادع أو مانع من القانون الدولي أو الضمير الإنساني.

وأكد أن ما نراه من "تحيز فاضح ودعم فاجر ومعلن وغير محدود"، من الجانب الأمريكي لإسرائيل، في جرائمها العدوانية والإرهابية ضد الشعب الفلسطيني، لا يعني سوى شىء واحد واضح ومحدد، وهو التورط الأمريكي في العدوان، والمشاركة الكاملة في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وفي حرب الإبادة اللاإنسانية واللاأخلاقية التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وقال: "في مواجهة هذا الموقف، أحسب أن الوقت قد حان الآن لإعادة النظر، في الموقف العربي تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وما كان سائدا لدى العرب عن أمريكا بوصفها شريكاً في عملية السلام في المنطقة، وراعية للجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل في القضية الفلسطينية، وهو ما ثبت عدم صحته للأسف."

وأضاف: "نعم للأسف لقد ثبت عدم صحة هذا التصور في ظل ما وضح وتأكد من عدم نزاهة أو موضوعية أو عدالة الجانب الأمريكي في عملية السلام، بل تأكد وجود انحياز أمريكي كامل ولا محدود لإسرائيل في عدوانهم المستمر والدائم على الشعب الفلسطيني، وسعيهم المستمر لتصفية القضية الفلسطينية، عن طريق الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".

وفي مقاله /من آن لآخر/ بصحيفة "الجمهورية" وتحت عنوان (صناعة الشر)، أكد الكاتب الصحفي عبدالرازق توفيق رئيس تحرير الصحيفة، أن ما يريد قوله للجميع، نعم لدينا أزمة اقتصادية فرضتها علينا ظروف ومتغيرات وتحديات عالمية لم نكن نتوقعها أو يتوقعها أحد في العالم، والدولة تتعامل مع هذه التحديات الاقتصادية بجدية وتكافح على كافة الجبهات، تحاول إجهاض التضييق والحصار الاقتصادي ومحاولات التطويق الاستراتيجي لمصر.

وشدد الكاتب على ضرورة أن ننظر للأمور بشكل أكثر عمومية وشمولاً ولا نغفل أننا نواجه تهديدات وجودية من كل صوب وحدب، تشكل خطرا داهما على الحاضر والمستقبل وهو ما يتطلب الوعي والإدراك والفهم والاصطفاف أيضاً والصبر لحين عبور الأزمات وقبلها التهديدات.

ولفت الانتباه إلى أن مصر تواجه تحديات وتهديدات غير مسبوقة تحيطها المخاطر من كل اتجاه وهناك أبطال ساهرون على أمنها واستقرارها ورجال يواصلون الليل بالنهار وملفات كثيرة يعكف عليها هؤلاء الشرفاء تحت قيادة قائد عظيم قادر على العبور إلى بر الأمان كما عودنا دائماً.. بحكمة وهدوء وصبر وعن قوة وقدرة.