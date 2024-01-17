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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تماثيل نصفية مصنوعة من "الجينز" في معرض إيطالي.. شاهد

تماثيل نصفية مصنوعة
تماثيل نصفية مصنوعة من "الجينز"

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، تماثيل نصفية مصنوعة من "الجينز" في معرض في إيطاليا.

ووفقا للتقرير، يستضيف متحف "دي ميديتشي" في مدينة فلورنسا الإيطالية معرض "فيستيس" التجاري لأزياء الرجال والذي يتضمن هذا العام نوعاً خاصاً من الفنون.

تماثيل نصفية إيطاليا معرض في إيطاليا الجينز مدينة فلورنسا الإيطالية

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