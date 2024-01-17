تماثيل نصفية مصنوعة من "الجينز" في معرض إيطالي.. شاهد

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، تماثيل نصفية مصنوعة من "الجينز" في معرض في إيطاليا.

ووفقا للتقرير، يستضيف متحف "دي ميديتشي" في مدينة فلورنسا الإيطالية معرض "فيستيس" التجاري لأزياء الرجال والذي يتضمن هذا العام نوعاً خاصاً من الفنون.