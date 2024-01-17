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محافظات

مكتبة المحاميد قبلي بالأقصر تناقش الآثار النفسية والاجتماعية لانتهاك حقوق الإنسان

صدى البلد

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة حيث، عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية محاضرة بعنوان "الآثار النفسية والإجتماعية لانتهاك حقوق الإنسان" ألقاها عمرو عبد الصبور موضحا الانتهاكات الحقوقية والاضطهاد من أشد الأحداث التي تؤثر على الثقافة الإنسانية، وانتهاكات حقوق الإنسان تؤدي إلى آثار سلبية على الأفراد والمجتمعات، وعقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان" عظماء تحدوا الإعاقة "حاضرتها أسماء مناع موضحة أسباب الإعاقة وأنواعها والوقاية من الإعاقة، ومتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة واهتمام الدولة بها، ونماذج لعظماء تحدوا الإعاقة على مر التاريخ على المستوى العربي والإسلامي والعالمي.

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نظم قصر ثقافة الأقصر بمركز شباب الحبيل محاضرة بعنوان "الإدمان وخطورته على الفرد والمجتمع" ألقاها د. عبدالرحيم جاد موضحا تعريف الإدمان هو الحالة الناتجة عن إستعمال مواد مخدرة وبصيغة مستمرة بحيث يصبح الإنسان معتمد عليها والتفكك الأسرى، والخط الساخن لعلاج الإدمان، والتدخين وأضراره، والمخدرات الطبيعية والتخليقية، بجانب ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر شعبان شلبي وألقى قصيدتى "زمن الأرانب، فراشة ووردتين وجناح"، كما نفذت ورشة عمل حلق من خرز الحجر نفذتها مشيرة طلعت مستخدمة سلك وير وخرز حجر ودلاية حلق وحلقات.

ووفقا لبرنامج الفعاليات أعد قصر ثقافة حسن فتحي عرض إنشاد ديني للمنشد على سيد بعنوان "أنا بمدح النبي"، بينما أعدت مكتبة الكيمان ورشة مواهب، وتضمن فقرة إلقاء قصيدة "يا فاطمة يا فاطمة" إلقاء مجموعة من الطلاب، وإشراف أحمد عبد الرحمن، ونفذ قصر ثقافة الطارف ورشة فنون تشكيلية رسم بالقلم الرصاص نفذها حسن رفاعي، ونفذ قصر ثقافة الطفل ورشة صلصال نفذتها شيماء عبد الواجد، كما نفذ المركز الحضري ورشة فنون تشكيلية" رسم حر "نفذها مروان جمال بمشاركة رواد المركز.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإشراف الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى، وأقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة محمود عبد الوهاب، من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

الأقصر الأنشطة الفنية والثقافية الأنشطة الفنية الهيئة العامة لقصور الثقافة العامة لقصور الثقافة الفعاليات والأنشطة ثقافة حسن فتحى ثقافة الطارف

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