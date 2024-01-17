طلب إحاطة برلمانى لحظر التعاقد مع مدربين ولاعبين أجانب بالدولار

طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة حظر استقدام مدربين أجانب لكل الأندية الرياضية المصرية أو التعاقد مع لاعبين أجانب والتعامل معهم بالدولار خاصةً فى ظل الظروف الإقتصادية الراهنة.

وتساءل " أمين " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قائلاً : لماذا لايتم التعاقد مع المدربين واللاعبين الأجانب بالجنيه المصرى بدلاً من العملات الأجنبية وفى مقدمتها الدولار؟

مطالباً من الحكومة إصدار قرار فورى يطبق على جميع الأندية الرياضية المصرية وفى مختلف اللعبات الرياضية وفى مقدمتها كرة القدم بالوقف الفورى للتعامل بالعملات الاجنبية مع جميع المدربين واللاعبين الحاليين المتواجدين داخل مختلف الاندية الرياضية المصرية.

ودعا النائب أشرف أمين إتحاد الكرة وكل رئيس نادى رياضى مخلص لوطنه وقف التعاقد مع المدربين واللاعبين الأجانب بالعملات الأجنبية فى الوقت الراهن الذى نعانى فيه من وجود أزمة فى الدولار خاصة بعد انتشار سوق موازية للدولار وصل فيها سعر الدولار لأكثر من 53 جنيه ، مطالباً من الحكومة الإسراع فى تنفيذ كل الإجراءات الخاصة بانضمام مصر لتجمع البريكس.