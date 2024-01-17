عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة برلمانى لحظر التعاقد مع مدربين ولاعبين أجانب بالدولار

مجلس النواب
مجلس النواب

طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة حظر استقدام مدربين أجانب لكل الأندية الرياضية المصرية أو التعاقد مع لاعبين أجانب والتعامل معهم بالدولار خاصةً فى ظل الظروف الإقتصادية الراهنة.

وتساءل " أمين " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قائلاً : لماذا لايتم التعاقد مع المدربين واللاعبين الأجانب بالجنيه المصرى بدلاً من العملات الأجنبية وفى مقدمتها الدولار؟ 

مطالباً من الحكومة إصدار قرار فورى يطبق على جميع الأندية الرياضية المصرية وفى مختلف اللعبات الرياضية وفى مقدمتها كرة القدم بالوقف الفورى للتعامل بالعملات الاجنبية مع جميع المدربين واللاعبين الحاليين المتواجدين داخل مختلف الاندية الرياضية المصرية.

ودعا النائب أشرف أمين إتحاد الكرة وكل رئيس نادى رياضى مخلص لوطنه وقف التعاقد مع المدربين واللاعبين الأجانب بالعملات الأجنبية فى الوقت الراهن الذى نعانى فيه من وجود أزمة فى الدولار خاصة بعد انتشار سوق موازية للدولار وصل فيها سعر الدولار لأكثر من 53 جنيه ، مطالباً من الحكومة الإسراع فى تنفيذ كل الإجراءات الخاصة بانضمام مصر لتجمع البريكس.

الحكومة مدربين أجانب الأندية الرياضية المصرية لاعبين أجانب الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت تاني| انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

قرار قضائى عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. 19 فبراير

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

خصومات كبيرة .. الداخلية تعلن عن خبر سار للمواطنين

خلال ساعات| إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص.. 3 أيام متتالية

تصريح صادم من وزير التجارة السعودي بشأن الانضمام إلى بريكس

وهو فاتح لايف .. انقلاب سيارة فادي خفاجة | تفاصيل

ترشيحاتنا

نبأ صادم.. شركات التأمين ترفض تغطية سفن أمريكا والاحتلال

فرج عامر يكشف عن خطر يهدد مصر في أمم أفريقيا

تأجيل استئناف النيابة على براءة "مستريح الأدوات الصحية" ل31 يناير

بنوك الصين تعاقب روسيا والسبب حرب أوكرانيا.. تفاصيل

بعد تصريحات وزارة العمل.. غرامات تواجه المواطنين بسبب البطاقة الشخصية

هل ترتفع أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة؟.. نقيب الفلاحين يجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة الشماتة في ياسمين.. صور أثارت الجدل لـ ريهام حجاج ومحمد حلاوة

مشروب يدفع الاطفال للتفكير في التخلص من حياتهم | تحذير مهم

في ذكراها.. سر خلاف فاتن حمامة مع شكرى سرحان وزيجاتها الثلاثة

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

فيديو

وزير الدفاع يؤكد على رفض مصر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين

جنازة لـ شهيدة فلسطينية أبكت الملايين من رواد السوشيال الميديا.. لهذا السبب|شاهد

محمد المجذوب يرزق بمولود جديد .. فيديو

فقد ابنه وزوجته وابنته.. دخول وائل الدحدوح مصر قادما من غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ